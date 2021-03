Garcia encore balayée

Première pour Burel

Mladenovic enfin de retour en quarts



A quarterfinal beckons for one of the home favourites! 🇫🇷

No.4 seed @KikiMladenovic beats Gasparyan 6-4, 6-2 in Lyon.#Open6emeSensML pic.twitter.com/9uDkfWYu4S



— wta (@WTA) March 4, 2021

Rus à la trappe

Quarts de finale

Mladenovic (FRA, n°4) - Voegele (SUI) ou Badosa (ESP, n°7)



Burel (FRA, WC) - Ferro (FRA, n°2)

Huitièmes de finale

Mladenovic (FRA, n°4)

Garcia (FRA, n°3) : 6-1, 6-2

Burel (FRA, WC)

Ferro (FRA, n°2)

1er tour

Mladenovic (FRA, n°4)

Tan (FRA, WC)

Garcia (FRA, n°3)

Dodin (FRA)

Burel (FRA, WC)

Cornet (FRA, n°5)

Ferro (FRA, n°2)

Le début de saison de Caroline Garcia ressemble fort à un cauchemar pour le moment. Au lendemain de sa difficile victoire contre Océane Dodin,Comme à Adelaïde face à Sevastova et à Melbourne contre Doi, la numéro 1 française n'a pas existé ou presque contre son adversaire du jour, qui n'a pas eu réellement besoin de forcer pour étriller une Garcia totalement à côté de ses pompes une fois de plus. A des années lumière de son meilleur tennis, la tête de série numéro 3 de ce tournoi qui se dispute sur ses terres a bien tenté de se battre pour faire oublier ses grosses difficultés du jour, mais sans parvenir à empocher davantage que trois jeux dans cette rencontre qui a à peine duré plus d'une heure. Contre Naomi Osaka, il y a quinze jours à l'Open d'Australie, l'ex-leader de l'équipe de France de Fed Cup avait déjà vécu un enfer. En face d'elle, pour sa défense, elle avait toutefois la numéro 3 mondiale de l'époque (elle est numéro 2 depuis) et future double lauréate de l'épreuve. Sa déculottée de jeudi est beaucoup plus difficile à comprendre. Elle est surtout très inquiétante pour la 47eme mondiale, méconnaissable depuis le début de l'année.Première pour Clara Burel !, tête de série numéro 2 du tournoi. Burel a en effet décroché jeudi son billet pour son tout premier quart de finale sur le circuit WTA. La 16eme de finaliste du dernier Roland- Garros a récidivé au lendemain de son exploit face à Alizé Cornet en s'offrant un nouvel exploit, encore face à une joueuse du Top 100 de surcroît. La Rennaise, aujourd'hui 218eme au classement mondial (elle sera au pire 181eme lundi), s'est défaite en trois sets (7-5, 2-6, 6-0) de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 96eme dans la hiérarchie. Après avoir perdu sèchement la deuxième manche et été ainsi rejointe à un set partout, Burel s'est même permise de collet un 6-0 dans la dernière manche à son adversaire. Ferro est prévenue.Kristina Mladenovic va elle aussi disputer les quart de finale, et ce sera la première fois pour elle dans un tournoi WTA depuis octobre 2019 à Moscou ! La n°53 mondiale a fait respecter la logique en battant la n°131 et issue des qualifications, Margarita Gasparyan.. En difficulté au service (6 doubles-fautes), comme lors de son premier tour, "Kiki" n'a pourtant eu que deux balles de break à sauver, car elle était supérieure dans le jeu à son adversaire. Mladenovic a breaké d'entrée, puis a vu Gasparyan égaliser à 3-3, avant de lui prendre son service une nouvelle fois à 4-4 et conclure sur sa mise en jeu. Le deuxième set a été encore plus facile, avec deux breaks à 1-1 et 3-1 pour décrocher cette place en quarts. Avec un bon coup à jouer contre la Suissesse Voegele ou l'Espagnole Badosa.Il ne reste plus que quatre têtes de série au tournoi de Lyon, dont trois Françaises ! La tête de série n°8 et 79eme mondiale, Arantxa Rus, est en effet tombée en trois sets contre Greetje Minnen, 113eme mondiale, en huitièmes de finale ce jeudi : 4-6, 6-2, 6-3 en 2h10. Les deux joueuses ont eu du mal à conserver leur mise en jeu, avec quatre breaks en faveur de la Néerlandaise et sept en faveur de la Belge. Rus a remporté le premier set en breakant deux fois, mais a perdu les deux suivants en perdant trois fois son service dans chaque manche, et Minnen a fini par s'imposer sur sa cinquième balle de match. Elle défiera au tour suivant la Suisse Viktorija Golubic ou la Française Caroline Garcia, co-organisatrice du tournoi.Avec A.STauson (DAN, Q) - Giorgi (ITA)Minnen (BEL) - Golubic (SUI, Q)bat Babos (HON) : 6-2, 6-3bat Stojanovic (SER) : 2-6, 6-1, 7-6 (5)bat Gasparyan (RUS, Q) : 6-4, 6-2Voegele (SUI) - Badosa (ESP, n°7)bat Rus (PBS, n°8) : 4-6, 6-2, 6-3batbat Sasnovich (BIE) : 7-5, 2-6, 6-0bat Martincova (RTC, Q) : 6-2, 4-1 abandonbat Alexandrova (RUS, n°1) : 6-3, 6-4bat Gracheva (RUS) : 6-4, 5-7, 6-3bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-3bat Cirstea (ROU, n°6) : 6-4, 6-0bat Buzarnescu (ROU) : 5-7, 7-5, 6-2bat Zavatska (UKR) : 6-4, 6-1bat Bara (ROU) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-3bat: 6-4, 0-6, 7-6 (5)bat Wang (CHN) : 7-6 (6), 6-4bat Kawa (POL) : 7-5, 7-5bat Lapko (BIE) : 5-7, 6-4, 6-3bat: 6-2, 2-6, 6-3bat: 6-1, 1-6, 6-3bat Bouchard (CAN, WC) : 7-6 (7), 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-2, 3-6, 6-2bat Frech (POL, Q) : 5-7, 7-5, 7-5