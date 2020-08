WTA - Lexington : Jabeur file en quarts

Ons Jabeur trace sa route. Ce mercredi, la Tunisienne, 39eme joueuse mondiale et tête de série n°8, a éliminé, en huitièmes de finale du tournoi WTA International de Lexington aux Etats-Unis, sur dur, la Biélorusse Olga Govortsova, 135eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (3-6, 6-2, 6-4) et 1h50 de jeu. Tout avait donc mal débuté pour la mieux classée des deux. Après ses deux premiers services cédés, la Tunisienne s'est alors retrouvée menée 0-4, avant de débreaker une fois dans la foulée. Toutefois, Ons Jabeur n'a pas réussi à rattraper son dernier retard et elle a fini par céder sur la première balle de set de son adversaire (3-6). La 39eme joueuse mondiale s'est rebiffée, dans la deuxième manche, breakant alors son adversaire la première avant d'être débreakée dans la foulée. Toutefois, la tête de série n°8 a fini par remporter les deux derniers services de la Biélorusse, passant alors de 3-2 à 6-2. Enfin, dans la dernière manche, Ons Jabeur a fait parler son expérience, en breakant trois fois Olga Govortsova, non sans avoir, dans le même temps, cédé son service à deux reprises (6-4). Au prochain tour, la Tunisienne affrontera l'Américaine Cori Gauff ou la Biélorusse Aryna Sabalenka, tête de série n°2



LEXINGTON (Etats-Unis, dur, WTA International, 171 560€)

Première édition



Huitièmes de finale

S.Williams (USA, n°1) - V.Williams (USA)

Rogers (USA, WC) - Fernandez (CAN, Q)

Bellis (USA) - Pegula (USA)

Teichmann (SUI) - Putintseva (KAZ)



Linette (POL, n°6) - Brady (USA)

Bouzkova (RTC) bat Blinkova (RUS) : 6-4, 6-2

Jabeur (TUN, n°8) bat Govortsova (BIE, Q) : 3-6, 6-2, 6-4

Gauff (USA) - Sabalenka (BIE, n°2)



Premier tour

S.Williams (USA, n°1) bat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-1

V.Williams (USA) bat Azarenka (BIE) : 6-3, 6-2

Rogers (USA, WC) bat Doi (JAP) : 6-4, 4-6, 6-2

Fernandez (CAN, Q) bat Stephens (USA, n°7) : 6-3, 6-3



Bellis (USA) bat Di Lorenzo (USA, LL) : 6-1, 6-2

Pegula (USA) bat Zvonareva (RUS, WC) : 6-1, 5-7, 6-4

Teichmann (SUI) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-2, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tomljanovic (AUS) : 6-0, 6-4



Linette (POL, n°6) bat Davis (USA) : 6-2, 6-3

Brady (USA) bat Watson (GBR) : 6-2, 6-1

Blinkova (RUS) bat Ahn (USA, Q) : 2-6, 6-4, 3-1 abandon

Bouzkova (RTC) bat Konta (GBR, n°3) : 6-4, 6-4



Jabeur (TUN, n°8) bat McNally (USA, WC) : 6-2, 6-4

Govortsova (BIE, Q) bat Mattek-Sands (USA, Q) : 7-6 (4), 6-1

Gauff (USA) bat Dolehide (USA, Q) : 7-5, 7-5

Sabalenka (BIE, n°2) bat Brengle : 6-1, 6-7 (5), 6-2