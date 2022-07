WTA : Les tableaux de San José et Washington

Alors que la tournée nord-américaine sur dur commence cette semaine, la Californie va accueillir du beau monde avec cinq membres du top 10 du classement WTA, à savoir la Grecque Maria Sakkari, les Espagnoles Paula Badosa et Garbine Muguruza, la Tunisienne Ons Jabeur ou encore la Biélorusse Aryna Sabalenka. D'autant plus, que l'Américaine Cori Gauff et la Russe Daria Kasatkina seront également de la partie, tout comme la Japonaise Naomi Osaka et la Canadienne Bianca Andreescu. Il n'y aura en revanche pas de Françaises à San José, Alizé Cornet ayant finalement décidé de se retirer.



SAN JOSE (Etats-Unis, WTA 500, dur, 741 188 €)

Tenante du titre : Danielle Collins (USA)



1er tour

Sakkari (GRE, n°1) - Bye

Rogers (USA) - Andreescu (CAN)

Krueger (USA, WC) - Anisimova (USA)

Boulter (GBR, WC) - Ka.Pliskova (RTC, n°8)



Jabeur (TUN, n°3) - Bye

S.Zhang (CHN) - Keys (USA)

Haddad Maia (BRE) - Liu (USA)

Giorgi (ITA) - Muguruza (ESP, n°5)



Kasatkina (RUS, n°7) - Rybakina (KAZ)

Kudermetova (RUS) - Q

Q - Q

Sabalenka (BIE, n°4) - Bye



Gauff (USA, n°6) - Kalinina (UKR)

Osaka (JAP) - Q.Zheng (CHN)

Q - Riske (USA)

Badosa (ESP, n°2) - Bye



De son côté, le Citi Open aura également un plateau intéressant grâce notamment aux présences de l'Américaine Jessica Pegula, de la Britannique Emma Raducanu, de la Roumaine Simona Halep et de la Biélorusse Victoria Azarenka. A noter également que les locales Venus Williams (42 ans) et Sofia Kenin (419eme mondiale et absente depuis Indian Wells) ou encore l'Allemande Tatjana Maria, sensation du dernier Wimbledon, sont dans le tableau final. Là encore, les Bleues ne seront pas au rendez-vous cette semaine à Washington.



WASHINGTON (Etats-Unis, WTA 250, dur, 246 198 €)

Tenante du titre (en 2019) : Jessica Pegula (USA)



1er tour

Pegula (USA, n°1) - Baptiste (USA, WC)

Saville (AUS) - Q

Q - V.Williams (USA, WC)

Petkovic (ALL) - Tausan (SUE, n°8)



Halep (ROU, n°3) - Q

Brengle (USA) - Kalinskaya (RUS)

L.Zhu (CHN) - Dart (GBR)

Minnen (BEL) - Kanepi (EST, n°6)



Sherif (EGY, n°7) - Vekic (CRO)

Q - Maria (ALL)

Martincova (RTC) - X.Wang (CHN)

Yastremska (UKR) - Azarenka (BIE, n°4)



Mertens (BEL, n°5) - Samsonova (RUS)

Tomljanovic (AUS) - Stephens (USA)

Kenin (USA, WC) - Osorio (COL)

Bouzkova (RTC) - Raducanu (GBR, n°2)