WTA : Les tableaux de Charleston et Bogota

Changement de surface, mais pas de pays ! Après les deux gros tournois d'Indian Wells et de Miami, certaines cadors du tennis féminin ont décidé de rester aux Etats-Unis pour entamer la préparation de Roland-Garros du côté de Charleston. Même si la nouvelle n°1 mondiale Iga Swiatek a décidé de renoncer, quatre joueuses du Top 10 seront tout de même présentes en Caroline du Sud : Aryna Sabalenka, Paula Badosa, Karolina Pliskova et Ons Jabeur. Tête de série n°12, Alizé Cornet est la seule Française du tableau principal.



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Tenante du titre : Veronika Kudermetova (RUS)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Riske (USA) - McNally (USA, WC)

Putintseva (KAZ) - Q

Q - Anisimova (USA, n°15)



Keys (USA, n°9) - Gasanova (RUS)

Bolkvadze (GEO) - Davis (USA)

Q - Paolini (ITA)

Pegula (USA, n°6) - Bye



Jabeur (TUN, n°4) - Bye

Navarro (USA, WC) - Brengle (USA)

Xinyu Wang (CHN) - Begu (USA)

Q - Tomljanovic (AUS, n°14)



Cornet (FRA, n°12) - Parks (USA)

Ruse (ROU) - Baptiste (USA)

Sasnovich (BIE) - Kalinina (UKR)

Rybakina (KAZ, n°5) - Bye



Fernandez (CAN, n°7) - Bye

Linette (POL) - Volynets (USA)

Rogers (USA) - Kanepi (EST)

Frech (POL) - Kvitova (RTC, n°11)



Stephens (USA, n°13) - Zheng (CHN)

Q - Alexandrova (RUS)

Zavatska (UKR) - Yuan (CHN)

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye



Kudermetova (RUS, n°8) - Bye

Q - Q

Konjuh (CRO) - Fruhvirtova (RTC, WC)

Xiyu Wang (CHN) - Bencic (SUI, n°10)



Zhang (CHN, n°16) - Q

Q - Liu (USA)

Hartono (PBS) - Bondar (HON)

Badosa (ESP, n°2) - Bye



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Tenante du titre : Maria Camilia Osorio Serrano (COL)



1er tour

A venir...