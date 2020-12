WTA : Les catégories de tournois vont changer de nom dès 2021

La WTA fait sa mue ! Alors qu’une saison 2020 perturbée se termine et que l’entame de 2021 est déjà incertaine, notamment concernant l’Open d’Australie, l’instance dirigeante du tennis professionnel féminin a pris plusieurs mesures pour changer son image et simplifier certains éléments qui en avaient bien besoin. En plus d’un nouveau logo et d’un nouveau slogan « WTA For The Game » (WTA Pour le Jeu, en français), il a été décidé de modifier en profondeur les noms des différentes catégories de tournois. Un travail qui a été entrepris de concert avec l’ATP, qui gère le tennis professionnel masculin, pour permettre aux fans de mieux comprendre cette hiérarchie.

This is for the women of the past, present, and future who do it for the love of the game and everything in between.





For You.



For Them.



For Her.



This is for the game. pic.twitter.com/WcF31mhj23



— wta (@WTA) This is for Us.For You.For Them.For Her.This is for the game. #WTAForTheGame — wta (@WTA) December 2, 2020

Le nom change, pas l’attribution des points



Alors que, depuis 2009, l’ATP a calqué la dénomination de ses trois catégories de tournois (ATP 250, ATP 500 et ATP Masters 1000) sur le nombre de points remportés par le vainqueur de la finale, la WTA s’est inspirée de ce mode de fonctionnement. Les tournois connus jusqu’à maintenant dans les catégories Premier Mandatory et Premier 5 seront appelés WTA 1000, les tournois Premier 700 deviennent des WTA 500, les tournois International deviennent des WTA 250 et, enfin, les 125K Series seront appelés WTA 125. « Ce système apportera une meilleure compréhension à tous les fans en ce qui concerne l'importance des tournois », a déclaré dans un communiqué Micky Lawler, président de la WTA. Toutefois, à la différence de la dénomination des tournois ATP, le nombre distinguant chaque catégorie ne rappelle pas le nombre de points remportés par la joueuse victorieuse en finale. En effet, la WTA n’a pas changé le mode d’attribution des points pour son classement.