WTA : Le tournoi de Luxembourg annulé

La majorité des tournois WTA prévus entre mars et juillet ont été annulés, mais ce vendredi, c’est le tournoi du Luxembourg, prévu à partir du 19 octobre, juste avant le Masters, qui est passé à la trappe. Alors que le circuit est suspendu jusqu’au 31 juillet pour cause de pandémie de coronavirus et qu’on ne sait toujours pas si et quand la saison reprendra, les organisateurs ont pris les devants en annonçant que l’édition 2020 était annulée. « C'est avec un profond regret que nous vous annonçons que l'édition 2020 du tournoi ne pourra avoir lieu. Les recommandations concernant les nouvelles règles de la WTA ne nous permettent pas d'organiser le tournoi en adéquation avec vos attentes. Nous sommes donc obligés de reporter la 25eme édition du tournoi à l'automne 2021 », écrit la directrice du tournoi. Crée en 1996, le tournoi du Luxembourg a été remporté l’an passé par la Lettone Jelena Ostapenko. Seul le tournoi de Moscou se déroulera donc la semaine du 19 octobre. Si la saison reprend selon le calendrier prévu, bien sûr.