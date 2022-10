WTA : Le tableau d'Ostrava

OSTRAVA (République tchèque, WTA 500, dur indoor, 773 155€)

1er tour

MONASTIR (Tunisie, WTA 250, dur, 256 805€)

1er tour

Trois des quatre premières joueuses du classement WTA seront engagées la semaine prochaine à Ostrava. La numéro 1 mondiale Iga Swiatek en fait partie et effectue sa retour à la compétition presque un mois après son sacre à l'US Open. La Polonaise est qualifiée directement pour le 2eme tour, tout comme l'Espagnole Paula Badosa, qui voudra mettre fin à sa mauvaise passe, et la tenante du titre Anett Kontaveit (n°3), en bonne posture cette semaine à Tallinn. Qualifiée pour la finale à Parme, Maria Sakkari (n°4) est également engagée en République tchèque où seront attendues les locales de l'étape Karolina Pliskova, Barbora Krejcikova ou encore Petra Kvitova.- ByeQualifiée - Zhang (CHN)Qualifiée - QualifiéeMuchova (RTC, WC) - Haddad Maia (BRE, n°7)- ByeTeichmann (SUI) - Martincova (RTC, WC)Azarenka (BIE) - Alexandrova (RUS)Raducanu (GBR) - Kasatkina (RUS, n°5)Bencic (SUI, n°6) - QualifiéeRogers (USA) - Krejcikova (RTC)Qualifiée - Ka.Pliskova (RTC)- ByeOstapenko (LET, n°8) - Sasnovich (BIE)Keys (USA) - Rybakina (KAZ)Kvitova (RTC, WC) - Qualifiée- ByeA venir ...