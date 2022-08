WTA : Le gros coup de Garcia

Flying into the Round of 16 💨@CaroGarcia takes out the No.4 seed Sakkari, 7-6(2), 6-7(6), 6-1.#CincyTennis pic.twitter.com/OnfnOBzLID

Cette nuit au Masters 1000 de Cincinati, Caroline Garcia a réussi un sacré gros coup en accrochant à son tableau de chasse une des favorites du tournoi. La Française a tenu tête puis aisément disposé de Maria Sakkari, tête de série numéro 4 du tournoi. Un duel extrêmement serré, poussé jusqu'au tie-break de la première manche avec aucun break de part et d'autre. "Caro" a facilement emporté ce jeu décisif 7-2. En revanche dans le second set, elle s'est faite débordée dans ce même jeu décisif (6-8). Un partout, balle au centre. Mais alors qu'on s'attendait à une rude bataille,. Après avoir éliminé la numéro une mondiale, Iga Swiatek, à Varsovie, la Lyonnaise s'est payée le scalp de la numéro 3 mondiale. Au 3eme tour elle sera opposée à Karolina Pliskova ou Elise Mertens.Cette nuit ont également eu lieu les dernières rencontres du premier tour avec en guest star,, qui n'a pas la moitié de l'âge de l'ex-numéro une mondiale (40 ans), au crépuscule de sa carrière avant son dernier tournoi dans deux semaines à l'US Open. Dans le même temps, Jelena Ostapenko a dominé sans vaciller la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (6-4, 6-4). Après Dubaï au mois de février, la Lettonne est en quête d'un second tournoi cette année. Ce succès lui ouvre les portes du second tour où elle affrontera Madison Keys. Cette dernière a pris la mesure de la Kazakh Yulia Putintseva (7-5, 6-3). Victorieuse dans l'Ohio en 2019, l'Américaine demeure plus que jamais une candidate sérieuse pour soulever le trophée de cette édition.