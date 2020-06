WTA : Le discours poignant de Coco Gauff

My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatter pic.twitter.com/Jeyswzt7n5

Gauff : "Triste de protester contre les mêmes choses que ma grand-mère il y a 50 ans"

Depuis une semaine, de nombreuses manifestations se déroulent aux Etats-Unis, et dans le monde entier, pour appeler à lutter contre les violences policières et le racisme, suite à la mort de George Floyd le 25 mai dernier à Minneapolis, étranglé par un policier qui le soupçonnait d’avoir tenté d’écouler un faux billet de 20 dollars. La semaine passée, la tenniswoman américaine Coco Gauff, seulement âgée de 16 ans et déjà 52eme mondiale, avait posté un message sur les réseaux sociaux : «». Ce mercredi, la Floridienne est allée encore plus loin, en prononçant un discours devant la mairie de sa ville de Delray Beach.« Je suis ici avec ma grand-mère, et je trouve que c’est triste de protester contre les mêmes choses qu’elle il y a plus de cinquante ans. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous sommes là pour protester mais le futur de mon frère et le mien sont entre vos mains par le vote. Vous devez utiliser vos voix. Martin Luther King disait : « Le silence des bonnes personnes est plus digne que la brutalité des mauvais gens ». Il ne faut pas rester silencieux. Si vous optez pour le silence, vous choisissez le camp de l’oppresseur.J’avais 8 ans quand Trayvon Martin (un adolescent tué par un vigile en 2012, ndlr) a été assassiné. Il n’y a pas eu de changement depuis. Cela me brise le cœur. Je me bats pour le futur de mon frère, de mes futurs enfants, de mes futurs petits-enfants. Nous devons changer maintenant. Et je promets de toujours utiliser ma tribune pour partager des informations vitales, sensibiliser et combattre le racisme. La vie des noirs a toujours compté. » Et si la jeune Américaine s’offrait un destin politique après la fin de sa carrière, qui s’annonce extrêmement prometteuse ?