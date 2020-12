WTA : Le bilan des joueuses françaises en 2020

Ferro en tête d’affiche, Garcia en demi-teinte



Cornet irrégulière, Mladenovic assure en double

Dodin poussive, Parmentier range sa raquette



Elle a débuté timidement sa saison pour terminer sur une bonne note. Au cours de cette année coupée en deux en raison du Covid-19, Fiona Ferro (n°42 mondiale) est montée progressivement en puissance. Elle a atteint pour la première fois le deuxième tour de l’Open d’Australie. S’en est suivie la pause forcée par le coronavirus, durant laquelle la Française a remporté à deux reprises le tournoi exhibition Challenge Elite FFT., sa meilleure performance en sept participations. A l’instar de la numéro une française, c’est aux Internationaux de France que Caroline Garcia a joué son meilleur tennis. La Lyonnaise est allée jusqu’en 8es de finale, où Elina Svitolina était trop forte pour elle. Garcia affiche un bilan de 11 victoires et 11 défaites cette année.Alizé Cornet a aligné 15 victoires cette saison mais la régularité lui a manqué. Et c’est bien dommage puisqu’elle a été capable de battre des joueuses du top 20. La 53e joueuse au classement WTA l’a montré avec. A retenir, un quart de finale à Auckland, un 8e de finale à Cincinnati et une fin de parcours au même stade de la compétition lors de l’US Open. Si la tournée américaine d’Alizé Cornet s’est terminée sur le sentiment du travail accompli, ce n’est pas le cas de. A cela s’ajoute sa terrible défaite (6/1 6/7 0/6) au 2e tour contre Varvara Gracheva alors qu’elle menait 6/1 5/1 et s’était procuré quatre balles de match. Cas contact de Benoît Paire, testé positif, elle a même vu l’organisation la disqualifier du tableau du double. Dans cet exercice, fort heureusement, « Kiki » a connu de belles victoires qui viennent sauver sa saison.Océane Dodin a alterné entre le circuit WTA et ITF cette année. Dans la catégorie reine, la Lilloise, classée au 107e rang WTA, a réalisé deux belles semaines à Saint-Pétersbourg et à Linz, où elle atteint les quarts après être passée par les qualifications. Elle s’est imposée aux tournois ITF de Macon et Reims.. Sur la terre battue parisienne, elle a été battue au premier tour par Veronika Kudermetova. La néo-retraitée compte une seule victoire sur le circuit cette année. Quant à Clara Burel, elle a réalisé sa meilleure performance en Grand Chelem avec un troisième tour Porte d’Auteuil. Pour finir, Elsa Jacquemot a été sacrée championne du monde junior mi-décembre.