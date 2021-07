Il aura fallu attendre la mi-juillet pour voir une Française disputer la finale d'un tournoi WTA ! Au milieu de cette saison 2021 assez terrible pour le tennis féminin français, Clara Burel et Caroline Garcia s'affronteront en demi-finale samedi, et l'une d'entres elles jouera donc le titre dimanche. La jeune Bretonne de 20 ans, 125eme mondiale, a réussi une très belle performance en éliminant en demi-finale la tenante du titre, sa compatriote Fiona Ferro (52eme). Elle s'est imposée 7-5, 6-2 en 1h26 à l'issue d'un match où Ferro a eu beaucoup de mal au service, avec quatre doubles-fautes au compteur (0 ace) et cinq breaks concédés sur quinze balles de break à sauver. Menée 4-2 puis 5-3 dans la première manche, Burel a réussi à gagner quatre jeux de suite pour empocher ce premier set. Le deuxième a été plus facile, avec un break réussi à 1-1 et à 4-2. La voici donc en demi-finale d'un tournoi WTA pour la première fois de sa carrière, et elle va également décrocher son meilleur classement lundi, aux alentours de la 106eme place. Caroline Garcia (76eme), de son côté, s'est qualifiée pour sa première demi-finale depuis juin 2019 en disposant de Zarina Diyas (102eme) sur le même score que Burel : 7-6, 6-2 en 1h39. La Lyonnaise a pourtant été menée 4-1 puis 5-2 dans la première manche et a même dû sauver une balle de set à 5-4, mais elle a renversé la situation en remportant les cinq derniers jeux ! Pour elle aussi, le deuxième set a été plus facile, avec des breaks à 2-2 et 4-2. Elle affrontera Clara Burel pour la première fois de sa carrière, et tentera de se qualifier pour sa onzième finale. A noter également la qualification de la tête de série n°1, Tamara Zidansek (50eme), tombeuse en trois sets de Lucia Bronzetti (241eme) : 6-4, 4-6, 6-3 en 2h20, dans un match marqué par onze breaks, où elle a réussi un 6/6 sur les balles de break. Elle affrontera la Belge Maryna Zanevska (193eme).



Ferro toujours en course pour le doublé

La dernière fois, c'était le 23 avril dernier et la Française avait été contrainte à l'abandon contre la Roumaine Cirstea à Istanbul après la fin du premier set, qu'elle venait de perdre (6-4). Trois mois après, Fiona Ferro est de retour en quarts de finale dans un tournoi. Tombeuse d'une autre de nos représentantes Harmony Tan au premier tour sur la terre battue suisse, la Niçoise a enchaîné vendredi en s'imposant en trois sets (6-4, 1-6, 6-0) contre la mal classée américaine Alycia Parks (257eme). A l'aube d'un troisième match contre sa jeune compatriote Clara Burel, venue à bout, là aussi en trois sets (1-6, 6-3, 6-3), de la Russe Rakhimova, la mieux classée (52eme) des Bleues à l'heure actuelle peut donc continuer de rêver à un doublé. L'année dernière, c'est en effet Ferro qui avait remporté le tournoi. Venue cette année pour défendre son titre, elle est bien partie pour.

Garcia et Burel s'associent à la fête

Feu d'artifice tricolore à Lausanne deux jours après la fête nationale en France. Peu de temps après que Fiona Ferro a validé son billet pour les quarts, la numéro 1 française poursuivant ainsi son rêve de doublé, Caroline Garcia et Clara Burel ont en effet rejoint leur compatriote. Comme la Niçoise, nos deux autres représentantes encore en lice ont souffert. Comme elle, elles ont toutefois eu elle aussi le dernier mot, face pour la première à l'Australienne Sharma (7-6, 3-6, 6-3) et pour la seconde à la Russe Rakhimova (1-6, 6-3, 6-3). Balayée dans le premier set par la Russe, la jeune lauréate du tournoi ITF de Saint-Gaudens en mai dernier a renversé la 132eme mondiale dans les deux manches suivantes. Il y aura donc un quart de finale cent pour cent français, entre Ferro et Burel. Garcia, qui n'avait plus atteint les quarts de finale d'un tournoi depuis mai dernier, jouera, elle, sa place dans le dernier carré contre la Kazakhe Zarina Diyas. Cette dernière a créé la surprise vendredi en s'offrant l'Italienne Camila Giorgi (tête de série numéro 4), qui faisait partie des joueuses susceptibles de déjouer les plans de Ferro.



LAUSANNE (Suisse, WTA 250, terre battue, 198 090€)

Tenante du titre (en 2019) : Fiona Ferro (FRA)



Demi-finales

Zidansek (SLO, n°1) - Zanevska (BEL)

Garcia (FRA, n°5) - Burel (FRA)



Quarts de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Bronzetti (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Vikhlyantseva (RUS) : 7-5, 6-4

Garcia (FRA, n°5) bat Diyas (KAZ) : 7-5, 6-2

Burel (FRA) bat Ferro (FRA, n°2) : 7-5, 6-2



Huitièmes de finale

Zidansek (SLO, n°1) bat Minella (LUX) : 6-2, 7-5

Bronzetti (ITA, Q) bat Blinkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-2

Zanevska (BEL) bat Voegele (SUI) : 7-5, 6-3

Vikhlyantseva (RUS) bat Paolini (ITA, n°7) : 6-1, 6-3



Garcia (FRA, n°5) bat Sharma (AUS, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-3

Diyas (KAZ) bat Giorgi (ITA, n°4) : 6-4, 6-4

Burel (FRA) bat Rakhimova (RUS) : 1-6, 6-3, 6-3

Ferro (FRA, n°2) bat Parks (USA, WC) : 6-4, 1-6, 6-0



1er tour

Zidansek (SLO, n°1) bat Melnikova (RUS) : 2-6, 6-3, 6-2

Minella (LUX) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 6-2

Bronzetti (ITA, Q) bat Sugnaux (SUI, WC) : 6-1, 6-0

Blinkova (RUS, n°8) bat Govortsova (BIE) : 2-6, 6-4, 6-2



Zanevska (BEL) bat Teichmann (SUI, n°3) : 6-3, 2-6, 6-2

Voegele (SUI) bat Di Lorenzo (USA) : 3-6, 6-2, 6-2

Vikhlyantseva (RUS) bat Zavatska (UKR) : 4-6, 6-4, 6-0

Paolini (ITA, n°7) bat Grammatikopoulou (GRE, Q) : 6-3, 4-6, 7-5



Garcia (FRA, n°5) bat Dulgheru (ROU) : 6-2, 6-2

Sharma (AUS, Q) bat Kr.Pliskova (RTC) : 2-6, 7-6 (4), 6-1

Diyas (KAZ) bat Waltert (SUI, WC) : 6-4, 6-4

Giorgi (ITA, n°4) bat Eikeri (NOR, Q) : 6-2, 6-0



Rakhimova (RUS) bat Rus (PBS, n°6) : 7-6 (6), 5-7, 7-5

Burel (FRA) bat Bandecchi (SUI) : 6-0, 6-2

Parks (USA, WC) bat Friedsam (ALL) : 6-3, 3-6, 6-4

Ferro (FRA, n°2) bat Tan (FRA) : 7-5, 6-2