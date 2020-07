WTA : Kerber renoue avec son ancien coach

Back to the roots: @AngeliqueKerber trennt sich von Coach @DKindlmann, mit dem sie im November 2019 die Zusammenarbeit begann. Neuer Trainer ist ein alter Bekannter: @TorbenBeltz! Mit #Beltz trainierte #Kerber bereits von 2004 bis 2013 sowie von 2015 bis 2017. #Trainerkarussell

— tennis MAGAZIN (@tennismagazin) July 27, 2020

Roland-Garros, seul Grand Chelem qui manque à son palmarès

Retour aux sources pour Angelique Kerber. En effet, l'Allemande, qui occupe actuellement la 21eme place mondiale du classement WTA, a décidé de revenir sous les ordres de l'un de ses anciens entraîneurs. Exit donc Dieter Kindlmann, et place de nouveau à Torben Beltz. Ce dernier s'apprête à collaborer avec la joueuse, aujourd'hui âgée de 32 ans, pour la troisième fois, après les périodes allant de 2004 à 2013 puis celle entre 2015 et 2017. L'ancienne numéro une mondiale, meilleure Allemande actuelle, a ainsi eu l'opportunité, avec lui, d'atteindre le sommet du classement du tennis mondial, mais également remporter pas moins de deux titres du Grand Chelem. Ces derniers ayant été acquis durant une année 2016 particulièrement faste, avec notamment les trophées de l'Open d'Australie et de l'US Open en poche.Outre ces deux derniers, la native de Brême possède également celui de Wimbledon dans sa collection, acquis pas plus tard qu'en 2018. Pour ce qui est du seul Grand Chelem qui manque à son palmarès, à savoir Roland-Garros, Kerber n'a jamais pu, pour le moment, faire mieux qu'un quart de finale. Un stade de la compétition atteint même à deux reprises, en 2012 puis en 2018. En attendant de pouvoir grossir encore un peu plus son palmarès, l'Allemande va devoir se montrer quelque peu encore patiente. En effet, la saison 2020 WTA doit reprendre ses droits à compter du 3 août prochain, du côté de Palerme en Italie. Pour rappel, le calendrier avait été suspendu, mi-mars, en raison de la pandémie de coronavirus qui d'ailleurs continue encore aujourd'hui de sévir à travers le monde.