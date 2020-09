WTA - Istanbul : Tig ouvre son palmarès

Eugénie Bouchard n’a pas pu ajouter une deuxième ligne à son palmarès. Six ans après sa victoire à Nuremberg et plus de quatre ans après sa dernière finale sur le circuit WTA, la Canadienne a dû s’incliner face à Patricia Maria Tig en finale à Istanbul. Pourtant, c’est bien la 272eme mondiale qui a démarré le plus fort cette finale en remportant les trois premiers jeux et en tenant sa mise en jeu puis remporter la première manche sur le service de son adversaire. La Roumaine s’est toutefois réveillée et, grâce à trois breaks, remporter sans coup férir la deuxième manche pour revenir à hauteur. Patricia Maria Tig a fait un pas vers le titre quand elle a breaké d’entrée mais Eugénie Bouchard est revenue dans le septième jeu... avant de perdre à nouveau son service. Après avoir sauvé trois balles de match, la Canadienne est revenue à hauteur pour emmener son adversaire dans un jeu décisif quasiment à sens unique pour la Roumaine qui s’impose à l’arraché (2-6, 6-1, 7-6 en 2h32’) pour ouvrir son palmarès.



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



Finale

Tig (ROU) bat Bouchard (CAN, Q) : 2-6, 6-1, 7-6 (4)



Demi-finales

Bouchard (CAN, Q) bat Badosa (ESP) : 6-3, 6-2

Tig (ROU) bat Martincova (RTC, Q) : 6-3, 6-3



Quarts de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 6-4, 7-5

Badosa (ESP) bat Hercog (SLO, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 6-3

Tig (ROU) bat Peterson (SUE, n°2) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kuznetsova (RUS, n°1) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL, n°6) : 6-3, 6-4

Hercog (SLO, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-4

Badosa (ESP) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-4



Sasnovich (BIE) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Garcia (FRA, n°4) : 6-1, 6-4

Tig (ROU) bat Doi (JAP, n°8) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) bat Gasparyan (RUS) : 3-2 abandon



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Bouchard (CAN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-2, 6-4

Kovinic (MNE) bat Bondarenko (UKR) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°6) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-4



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Minnen (BEL) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°4) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 0-6, 7-5



Doi (JAP, n°8) bat Perez (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6, 6-1

Tig (ROU) bat Danilovic (SER, Q) : 6-3, 7-5

Gasparyan (RUS) bat Ozgen (TUR, WC) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) - Bye