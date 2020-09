WTA - Istanbul : Quatre ans après, Bouchard renoue avec une finale sur le circuit

Eugénie Bouchard est-elle revenue sur le bon chemin ? Retombée au 272eme rang mondial, la Canadienne va disputer ce dimanche à Istanbul sa première finale sur le circuit WTA depuis sa défaite face à Elina Svitolina à Kuala Lumpur en février 2016. Pour cela, la native de Montréal a pris le meilleur sur Paula Badosa Gibert. Pourtant, c’est cette dernière qui a pris le meilleur départ avec un break blanc dès le premier jeu avant de voir Eugénie Bouchard revenir puis enchaîner trois jeux de suite et empocher la première manche. L’entame du deuxième set s’est avérée plus accrochée avec l’Espagnole qui a sauvé deux balles de break avant d’en manquer deux. C’est alors que la Canadienne a haussé le ton pour aligner quatre jeux consécutifs, tout en sauvant de peu son service dans le sixième jeu, pour s’imposer à sa première balle de match (6-3, 6-2 en 1h25’). Tereza Martincova ou Patricia Maria Tig sera l’adversaire d’Eugénie Bouchard pour le titre.



ISTANBUL (Turquie, WTA International, terre battue, 190 811€)

Tenante du titre : Petra Martic (CRO)



Demi-finales

Bouchard (CAN, Q) bat Badosa (ESP) : 6-3, 6-2

Martincova (RTC, Q) - Tig (ROU)



Quarts de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kovinic (MNE) : 3-6, 6-4, 7-5

Badosa (ESP) bat Hercog (SLO, n°3) : 4-6, 6-3, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 6-3

Tig (ROU) bat Peterson (SUE, n°2) : 6-3, 6-1



Huitièmes de finale

Bouchard (CAN, Q) bat Kuznetsova (RUS, n°1) : 7-6 (3), 6-7 (5), 6-2

Kovinic (MNE) bat Van Uytvanck (BEL, n°6) : 6-3, 6-4

Hercog (SLO, n°3) bat Paolini (ITA) : 7-5, 6-4

Badosa (ESP) bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-1, 6-4



Sasnovich (BIE) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-7 (5), 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Garcia (FRA, n°4) : 6-1, 6-4

Tig (ROU) bat Doi (JAP, n°8) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) bat Gasparyan (RUS) : 3-2 abandon



1er tour

Kuznetsova (RUS, n°1) - Bye

Bouchard (CAN, Q) bat Tomova (BUL) : 6-2, 6-4

Kovinic (MNE) bat Bondarenko (UKR) : 7-5, 6-2

Van Uytvanck (BEL, n°6) bat Kuzmova (SLQ) : 6-3, 6-4



Hercog (SLO, n°3) bat Cengiz (TUR, WC) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-1, 4-6, 6-3

Badosa (ESP) bat Zavatska (UKR) : 6-1, 6-2

Sorribes Tormo (ESP) bat Watson (GBR, n°5) : 3-2 abandon



Sasnovich (BIE) bat Diyas (KAZ, n°7) : 3-6, 7-5, 6-1

Schmiedlova (SLQ) bat Juvan (SLO) : 7-5, 1-6, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Minnen (BEL) : 7-6 (5), 6-3

Garcia (FRA, n°4) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-4, 0-6, 7-5



Doi (JAP, n°8) bat Perez (AUS, Q) : 6-7 (4), 7-6, 6-1

Tig (ROU) bat Danilovic (SER, Q) : 6-3, 7-5

Gasparyan (RUS) bat Ozgen (TUR, WC) : 6-2, 6-0

Peterson (SUE, n°2) - Bye