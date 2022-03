WTA - Indian Wells : Une finale Swiatek - Sakkari

La logique a été presque respectée. La finale du tournoi WTA 1000 d'Indian Wells aux Etats-Unis, sur dur extérieur, opposera Swiatek à Sakkari. La Polonaise Iga Swiatek, 4eme joueuse mondiale et tête de série n°3, a éliminé la Roumaine Simona Halep, 26eme joueuse mondiale et tête de série n°24, en deux manches (7-6 (6), 6-4) et 1h50 de jeu. Dans la première manche, la Roumaine a été breakée, blanc, la première, à 2-3, avant de répliquer dans la foulée. A 4-4, même si elle s'y est reprise à deux fois, elle a, à son tour, pris le service de son adversaire, avant de se faire ensuite égaliser (5-5) alors qu'elle servait pour le gain de cette première manche. Dès lors, les deux joueuses sont donc alléss jusqu'au tie-break. Un jeu décisif plutôt serré. D'ailleurs, Simona Halep a même obtenu deux balles de set, avant de perdre les trois derniers points et ce premier set (7-6 (6)). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la moins bien classée des deux a été breakée la première, malgré une première balle sauvée, avant de s'y reprendre à deux fois, dans la foulée, pour égaliser, puis enchaîner avec un nouveau break pour mener 4-2. Mais, incapable de confirmer, la tête de série n°24 a fini par définitivement couler pour perdre les quatre derniers jeux, dont ses deux derniers services, malgré deux premières balles sauvées à chaque fois. La 4eme joueuse mondiale n'a ensuite plus eu qu'à conclure, sur sa première balle de match (6-4). Iga Swiatek, qui restait sur un titre à Doha, en est à dix victoires de rang. Pour la sixième finale de sa carrière, la Polonaise tentera de décrocher un cinquième titre.

Badosa perd son titre



Pour tenter de soulever ce nouveau trophée, elle devra passer un ultime obstacle. Cet obstacle n'est autre que la Grecque Maria Sakkari, 6eme joueuse mondiale et tête de série n°6, qui a éliminé la tenante du titre espagnole Paula Badosa, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°7, en trois manches (6-2, 4-6, 6-1) et 1h49 de jeu. Dans la première manche, l'Espagnole avait pourtant breaké la première, même si elle s'était reprise à deux fois pour cela. Mais, dans la foulée, elle n'a pas su enchaîner, et a perdu ses deux premiers services. Malgré ensuite deux autres opportunités pour effacer son handicap, Paula Badosa s'est bien retrouvée menée 4-1, avant ensuite de perdre un troisième et dernier service, au moment où son adversaire a conclu, soit à 5-2, malgré deux premières balles sauvées (6-2). Dans la deuxième manche, aucune des deux joueuses n'a remporté son service de 1-1 à 3-2 en faveur de la 7eme joueuse mondiale. A ce petit jeu-là, c'est bien cette dernière qui avait donc encore un avantage en poche. Malgré une balle de débreak à 3-4, son adversaire a cédé et s'est fait rejoindre à une manche partout (6-4). Enfin, dans la troisième et dernière manche, la tête de série n°7 n'a remporté aucun de ses services, malgré une première balle sauvée. Malgré tout, elle a su sauver l'honneur à 0-2, sur le propre service de son adversaire, à sa deuxième opportunité. Insuffisant donc pour espérer avoir la chance de conserver son titre, après la perte de cette demi-finale sur un ultime jeu blanc (6-1). Maria Sakkari, finaliste cette saison à Saint-Pétersbourg, se qualifie pour la cinquième finale de sa carrière et tentera de décrocher un deuxième titre.



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 866 521€)

Tenante du titre : Paula Badosa (ESP)



Finale

Swiatek (POL, n°3) - Sakkari (GRE, n°6)



Demi-finales

Swiatek (POL, n°3) bat Halep (ROU, n°24) : 7-6 (6), 6-4

Sakkari (GRE, n°6) bat Badosa (ESP, n°5) : 6-2, 4-6, 6-1



Quarts de finale

Halep (ROU, n°24) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-1

Swiatek (POL, n°3) bat Keys (USA, n°25) : 6-1, 6-0

Badosa (ESP, n°5) bat Kudermetova (RUS, n°21) : 6-3, 6-2

Sakkari (GRE, n°6) bat Rybakina (KAZ, n°17) : 7-5, 6-4