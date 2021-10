Victorieuse du gros tournoi de Chicago la semaine passée, Garbine Muguruza, tête de série n°5, est tombée de haut à Indian Wells en étant éliminée dès le deuxième tour. L'Espagnole a subi la loi d'Ajla Tomljanovic sur le score de 6-3, 1-6, 6-3 en 1h53, dans un match marqué par onze breaks, où elle s'est complètement écroulée à partir de 3-3 dans le dernier set. Deux autres têtes de série sont tombées en ce début de journée, mais elles sont moins bien classées que l'Espagnole : Sara Sorribes Tormo (n°28) éliminée par Anna Kalinskaya en trois sets (6-3, 4-6, 6-2) après avoir perdu six fois son service, et Camila Giorgi (n°30), tombée face à Amanda Anisimova, victorieuse 6-4, 6-1 en 1h24, profitant notamment des 11 doubles-fautes de l'Italienne.

Jabeur a souffert

En revanche, tout s'est bien passé pour la tête de série n°1, Karolina Pliskova, qui a dominé la qualifiée polonaise Magdalena Frech 7-5, 6-2 en 1h20 grâce notamment à 6 aces et en revenant de 3-4 à 7-5 dans le premier set avant de dérouler dans le deuxième. Ca passe aussi pour Ons Jabeur (n°12), qui a souffert mais a fini par battre Anastasija Sevastova 6-2, 6-7, 6-3 en 1h57 en ne perdant qu'une fois son service. Tamara Zidansek (n°26) a également eu besoin de trois sets pour éliminer Ana Konjuh : 6-4, 5-7, 6-3 en 2h14 dans un match à onze breaks et 23 doubles-fautes au total !

Garcia n'a pas tenu

Caroline Garcia n'ira pas plus loin. La Française, 59eme joueuse mondiale, a chuté contre l'Américaine Cori Gauff, 19eme joueuse mondiale et tête de série n°15, en trois sets (6-3, 6-7 (2), 6-1) et 2h12 de jeu. Dans la première manche, la Française a dû sauver trois balles de break d'entrée, avant de céder sur sa mise en jeu suivante. Un avantage que l'Américaine n'a ensuite plus lâché, pour remporter cette première manche, sur un jeu blanc (6-3). La deuxième manche fut ensuite quelque peu décousue. Avec deux breaks chacune, les deux joueuses sont donc ensuite allées jusqu'au tie-break. Un jeu décisif dominé du début jusqu'à la fin par la Tricolore, qui a égalisé à une manche partout à sa première tentative (7-6 (2)). Enfin, dans la troisième et dernière manche, Caroline Garcia n'a pu enchaîner, malgré deux balles de break d'entrée. La moins bien classée des deux a cédé deux de ses trois services, à 1-0, puis à 4-1. Cori Gauff n'en demandait pas tant et elle a donc fini par conclure, sur sa deuxième balle de match (6-1). Au prochain tour, elle affrontera l'Espagnole Paula Badosa, 27eme joueuse mondiale et tête de série n°21, qui a sorti l'Ukrainienne Dayana Yastremska, 75eme joueuse mondiale, en trois sets (6-4, 2-6, 6-2) et 1h47 de jeu.

Krejcikova s'est employée, Sakkari s'est ratée

Trois manches, c'est ce qu'il a fallu à la Tchèque Barbora Krejcikova, 5eme joueuse mondiale et tête de série n°3, pour venir à bout de la Kazakhe Zarina Diyas, 108eme joueuse mondiale et issue des qualifications (6-4, 3-6, 6-1) et 2h04 de jeu. Dans un premier set particulièrement décousu, la Tchèque a commencé par double-breaker d'entrée son adversaire, avant de perdre son double avantage dans la foulée, pour finir par rebreaker tout de suite après. Fort de cet avantage, Barbora Krejcikova s'est ensuite reprise à trois fois pour s'adjuger cette première manche (6-4). Dans un deuxième set tout aussi décousu, aucune des deux joueuses n'a su remporter son service sur les trois premiers jeux. A ce moment-là, c'est bien la mieux classée des deux qui menait alors 3-1, avec un break d'avance. Mais incapable d'enchaîner, la 5eme joueuse mondiale s'est alors écroulée, perdant les cinq derniers jeux et le set (3-6). Loin de se désunir pour autant, la tête de série n°3, à 2-1 dans la troisième et dernière manche, a accéléré, remportant les quatre derniers jeux, non sans avoir dû sauver trois balles de débreak au moment où elle servait pour le match (6-1). La Grecque Maria Sakkari, 9eme joueuse mondiale a également joué trois sets, mais elle s'est inclinée face à la Suissesse Viktorija Golubic, 46eme joueuse mondiale (5-7, 6-3, 6-2 et 2h35 de jeu).

Série d'abandons

Plusieurs joueuses ont pu rallier le troisième tour, en profitant des abandons de leurs adversaires. Ce fut notamment le cas pour Anett Kontaveit, 20eme joueuse mondiale et tête de série n°18, face à l'Italienne Martina Trevisan, 66eme joueuse mondiale (6-3, 5-2, 1h33 de jeu). Au troisième tour, l'Estonienne affrontera la tenante du titre, la Canadienne Bianca Andreescu, 21eme joueuse mondiale et tête de série n°16, tombeuse de l'Américaine Alison Riske, 51eme joueuse mondiale, en trois manches (7-6 (2), 5-7, 6-2) et 2h49 de jeu. L'Américaine Danielle Collins, 25eme joueuse mondiale et tête de série n°22, a en également profité face à sa compatriote Lauren Davis, 97eme joueuse mondiale (6-1, 30 minutes de jeu). Tout comme Daria Kasatkina, 30eme joueuse mondiale et tête de série n°20, face à l'Australienne Astra Sharma, 102eme joueuse mondiale et issue des qualifications (4-3, 55 minutes de jeu). La Russe retrouvera, au prochain tour, l'Allemande Angelique Kerber, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°10, qui a sorti la Tchèque Katerina Siniakova, 53eme joueuse mondiale (6-1, 6-7 (4), 7-5 et 2h32 de jeu).



INDIAN WELLS (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 024 656€)

Tenante du titre (en 2019) : Bianca Andreescu (CAN)



Troisième tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) - Haddad Maia (BRE, LL)

Kontaveit (EST, n°18) - Andreescu (CAN, n°16)

Jabeur (TUN, n°12) - Collins (USA, n°22)

Kalinskaya (RUS, Q) - Golubic (SUI)



Krejcikova (RTC, n°3) - Anisimova (USA)

Badosa (ESP, n°21) - Gauff (USA, n°15)

Kerber (ALL, n°10) - Kasatkina (RUS, n°20)

Zidansek (SLO, n°26) - Tomljanovic (AUS)



Kvitova (RTC, n°7) - Azarenka (BIE, n°27)

Sasnovich (BIE) - Halep (ROU, n°11)

Paolini (ITA, LL) - Pegula (USA, n°19)

Cirstea (ROU, n°32) - Svitolina (UKR, n°4)



Rogers (USA) - Begu (ROU)

Fernandez (CAN, n°23) - Pavlyuchenkova (RUS, n°9)

Putintseva (KAZ) - Ostapenko (LET, n°24)

Kudermetova (RUS, n°25) - Swiatek (POL, n°2)



Deuxième tour

Ka.Pliskova (RTC, n°1) bat Frech (POL, Q) : 7-5, 6-2

Haddad Maia (BRE, LL) bat Sherif (EGY) : 6-3, 6-0

Kontaveit (EST, n°18) bat Trevisan (ITA, Q) : 6-3, 5-2 abandon

Andreescu (CAN, n°16) bat Riske (USA) : 7-6 (2), 5-7, 6-2



Jabeur (TUN, n°12) bat Sevastova (LET) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Collins (USA, n°22) bat Davis (USA) : 6-1, abandon

Kalinskaya (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°28) : 6-3, 4-6, 6-2

Golubic (SUI) bat Sakkari (GRE, n°6) : 5-7, 6-3, 6-2



Krejcikova (RTC, n°3) bat Diyas (KAZ, Q) : 6-4, 3-6, 6-1

Anisimova (USA) bat Giorgi (ITA, n°30) : 6-4, 6-1

Badosa (ESP, n°21) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 2-6, 6-2

Gauff (USA, n°15) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-7 (2), 6-1



Kerber (ALL, n°10) bat Siniakova (RTC) : 6-1, 6-7 (4), 7-5

Kasatkina (RUS, n°20) bat Sharma (AUS, Q) : 3-4 abandon

Zidansek (SLO, n°26) bat Konjuh (CRO) : 6-4, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Muguruza (ESP, n°5) : 6-3, 1-6, 6-3



Kvitova (RTC, n°7) bat Rus (PBS) : 6-2, 6-2

Azarenka (BIE, n°27) bat Linette (POL) : 7-5, 3-0 abandon

Sasnovich (BIE) bat Raducanu (GBR, n°17, WC) : 6-2, 6-4

Halep (ROU, n°11) bat Kostyuk (UKR) : 7-6 (2), 6-1



Paolini (ITA, LL) bat Mertens (BEL, n°14) : 3-6, 6-4, 6-4

Pegula (USA, n°19) bat Stephens (USA) : 6-2, 6-3

Cirstea (ROU, n°32) bat Doi (JAP) : 6-2, 6-3

Svitolina (UKR, n°4) bat Martincova (RTC) : 6-2, 7-5



Rogers (USA) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-2, 6-2

Begu (ROU) bat Teichmann (SUI, n°31) : 7-5, 6-1

Fernandez (CAN, n°23) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS, n°9) bat Keys (USA) : 6-3, 6-1



Putintseva (KAZ) bat Rybakina (KAZ, n°13) : 6-2, 7-6 (5)

Ostapenko (LET, n°24) bat Hsieh (TPE) : 6-3, 6-0

Kudermetova (RUS, n°25) bat Samsonova (RUS) : 6-2, 6-3

Swiatek (POL, n°2) bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3