WTA - Hambourg : Teichmann déjà dehors

Une première tête de série au tapis au tournoi WTA sur terre battue de Hambourg, placé durant la deuxième semaine de Wimbledon. Jil Teichmann, tête de série n°6, qui a remporté deux tournois sur cette surface, a été éliminée dès son entrée en lice par la qualifiée roumaine Elena Ruse, 198eme mondiale, qui s'est imposée 7-5, 7-6 en 2h14. Les deux joueuses ont eu énormément de mal au service (5 doubles-fautes pour Ruse, 8 pour Teichmann) et il y a eu un total de 15 breaks lors de cette rencontre. La Suissesse, qui a mené 3-0 puis 5-3 dans le premier set, a perdu quatre jeux d'affilée, et donc la manche. Dans la deuxième, elle a mené 4-1 puis a manqué une balle de set à 5-3, avant de finalement s'incliner largement au tie-break (7-1).



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Première édition



1er tour

Yastremska (UKR, n°1) - Bye

Frech (POL) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4

Konjuh (CRO) bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5

Errani (ITA) - Ferro (FRA, n°5)



Collins (USA, n°4) - Bye

Kucova (SLQ, LL) bat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Zaja (ALL, Q) bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5

Ruse (ROU, Q) bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)



Garcia (FRA, n°8) - Niemeier (ALL, WC)

Korpatsch (ALL, WC) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3

Kr.Pliskova (RTC) bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO, n°3) - Bye



Pera (USA, n°7) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4

Friedsam (ALL) - Petkovic (ALL)

Putintseva (KAZ, n°2) - Bye