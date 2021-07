WTA - Hambourg : Ruse titrée face à Petkovic pour sa première finale

Ruse en a surpris plus d'une

Dayana Yastremska sur la terre battue allemande. Actuellement 198eme au classement WTA, la Roumaine va faire un bond de 65 places ce lundi pour passer 133eme, soit son meilleur classement, et se rapprocher à peu près 200 points du top 100. Reste désormais si ce coup d'éclat de Ruse aura un lendemain, elle qui compte tout de même six titres ITF.



From qualifying to clinching the championship! 🏆

What a run for 🇷🇴 Romanian Elena-Gabriela Ruse, as she defeats Petkovic 7-6, 6-4 to claim the @hamburgopen title 👏 pic.twitter.com/ouVZU7Dwba



— wta (@WTA) July 11, 2021

HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Ferro (FRA, n°5)

Garcia (FRA, n°8)

Quelle semaine pour Elena-Gabriela Ruse ! Sensation de cette semaine en Allemagne,Alors que la première manche était équilibrée, avec un break de chaque côté à 1-1 et 2-1, c'est au tie-break que Ruse a fait la différence. Un peu plus solide sur son service à ce moment-là, la joueuse de 23 ans empochait donc le premier set... avant de craquer légèrement. En effet, par la suite, la native de Bucarest perdait ses deux mises en jeu et était rapidement menée 0-3 par l'Allemande.A 4-3, la Roumaine aurait même pu réaliser un troisième break de suite mais Petkovic tenait bon et écartait quatre balles de 5-3.Issue des qualifications, celle qui n'avait pas gagné de match cette saison sur le circuit principal n'a cessé d'étonner tout au long de la semaine à Hambourg, sortant notamment Jil Teichmann, Danielle Collins etbat Petkovic (ALL) : 7-6 (6), 6-4bat Yastremska (UKR, n°1) : 2-6, 6-1, 6-4bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (4), 4-6, 7-5bat Errani (ITA) : 7-6 (4), 6-4bat Collins (USA, n°4) : 6-4, 1-6, 7-5bat Zidansek (SLO, n°3) : 6-2, 6-4bat Bonaventure (BEL) : 6-2, 7-5bat Frech (POL) : 7-6 (5), 6-1bat Konjuh (CRO) : 7-6 (5), 6-3bat Kucova (SLQ, LL) : 1-6, 6-2, 6-3bat Zaja (ALL, Q) : 6-2, 6-2bat Korpatsch (ALL, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-3bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3bat Pera (USA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-2, 1-6, 6-4- Byebat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5bat: 7-5, 6-3- Byebat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)bat: 7-5, 6-3bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)- Byebat Kawa (POL) : 6-1, 6-2bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4bat Friedsam (ALL) : 6-4, 7-5- Bye