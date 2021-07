Mais où s'arrêtera Elena-Gabriela Ruse ? Issue des qualifications, la Roumaine de 23 ans a signé une sixième victoire d'affilée cette semaine à Hambourg et disputera donc la finale dimanche. Après avoir éliminé les têtes de série n°6 (Jill Teichmann) et n°4 (Danielle Collins), la 198eme mondiale s'est offerte la n°1, Dayana Yastremska, qui disputait son premier tournoi depuis novembre, après avoir été contrôlée positive à la mestérolone et suspendue provisoirement jusqu'en juin. Ruse s'est imposée 2-6, 6-1, 6-4 en 1h28 contre la n°38 mondiale. Malgré ses cinq doubles-fautes et quatre breaks concédés, Ruse a su renverser le match après un premier set raté. Elle a eu un peu de mal à conclure, se faisant débreaker alors qu'elle servait pour le match à 5-3 dans la troisième manche. Mais elle a réussi à breaker de nouveau pour aller décrocher sa qualification pour sa toute première finale. Et tout semble possible pour elle pour aller soulever son premier trophée, contre Andrea Petkovic (130eme). Dans l'autre demi-finale du jour, l'Allemande est venue à bout de sa compatriote Jule Niemeier, 167eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, en trois manches (7-6 (4), 4-6, 7-5) et 3h02 de jeu.



HAMBOURG (Allemagne, WTA 250, terre battue, 189 708€)

Première édition



Finale

Ruse (ROU, Q) - Petkovic (ALL)



Demi-finales

Ruse (ROU, Q) bat Yastremska (UKR, n°1) : 2-6, 6-1, 6-4

Petkovic (ALL) bat Niemeier (ALL, WC) : 7-6 (4), 4-6, 7-5



Quarts de finale

Yastremska (UKR, n°1) bat Errani (ITA) : 7-6 (4), 6-4

Ruse (ROU, Q) bat Collins (USA, n°4) : 6-4, 1-6, 7-5

Niemeier (ALL, WC) bat Zidansek (SLO, n°3) : 6-2, 6-4

Petkovic (ALL) bat Bonaventure (BEL) : 6-2, 7-5



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°1) bat Frech (POL) : 7-6 (5), 6-1

Errani (ITA) bat Konjuh (CRO) : 7-6 (5), 6-3

Collins (USA, n°4) bat Kucova (SLQ, LL) : 1-6, 6-2, 6-3

Ruse (ROU, Q) bat Zaja (ALL, Q) : 6-2, 6-2



Niemeier (ALL, WC) bat Korpatsch (ALL, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-3

Zidansek (SLO, n°3) bat Kr.Pliskova (RTC) : 6-3, 3-6, 6-3

Bonaventure (BEL) bat Pera (USA, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4

Petkovic (ALL) bat Putintseva (KAZ, n°2) : 6-2, 1-6, 6-4



1er tour

Yastremska (UKR, n°1) - Bye

Frech (POL) bat Melnikova (RUS, Q) : 6-4, 6-4

Konjuh (CRO) bat Paolini (ITA) : 7-5, 7-5

Errani (ITA) bat Ferro (FRA, n°5) : 7-5, 6-3



Collins (USA, n°4) - Bye

Kucova (SLQ, LL) bat Barthel (ALL, WC) : 6-3, 7-6 (4)

Zaja (ALL, Q) bat Tomova (BUL) : 0-6, 6-3, 7-5

Ruse (ROU, Q) bat Teichmann (SUI, n°6) : 7-5, 7-6 (1)



Niemeier (ALL, WC) bat Garcia (FRA, n°8) : 7-5, 6-3

Korpatsch (ALL, WC) bat Minella (LUX, Q) : 7-5, 6-3

Kr.Pliskova (RTC) bat Bara (ROU) : 6-2, 7-6 (5)

Zidansek (SLO, n°3) - Bye



Pera (USA, n°7) bat Kawa (POL) : 6-1, 6-2

Bonaventure (BEL) bat Sharma (AUS) : 1-6, 6-2, 6-4

Petkovic (ALL) bat Friedsam (ALL) : 6-4, 7-5

Putintseva (KAZ, n°2) - Bye