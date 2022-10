WTA - Guadalajara : Garcia arrache la victoire face à Marino et croit toujours plus au Masters

Garcia aperçoit toujours plus Fort Worth

Caroline Garcia retrouve des sensations perdues depuis un mois. Après avoir été éliminée dès son entrée en lice à Tokyo puis à San Diego, la Française a relevé la tête à l’occasion d’un duel face à Rebecca Marino sur le court de Guadalajara. Une rencontre accrochée dont les premiers jeux ont donné le ton. En effet, malgré trois balles de break précoces, la 10eme mondiale n’a pas été en mesure de prendre le service de la Canadienne. Cette dernière a ensuite eu deux opportunités de faire virer le premier set en sa faveur en amont du jeu décisif mais Caroline Garcia a serré les dents pour tenir son service. Une conclusion au tiebreak était alors inévitable et n’a pas tourné en faveur de la tête de série numéro 6. Si Caroline Garcia a remporté deux des trois premiers points, elle a perdu les six suivants et la manche par la même occasion. Toutefois, la Lyonnaise a serré le jeu dès l’entame du deuxième set, ne laissant pas d’espaces à Rebecca Marino. Il lui a alors fallu faire preuve de patience, attendant un trou d’air de la 80eme mondiale pour porter l’estocade. Le sixième jeu a été ce moment et Caroline Garcia n’a pas hésité à breaker avant de sauver une balle de débreak.La première balle de set a permis à la Tricolore de relancer cette rencontre. La dernière manche a débuté sous les meilleurs auspices pour la candidate au Masters, qui a breaké quasiment d’entrée afin de mener trois jeux à un. Néanmoins, Rebecca Marino a eu de la ressource afin d’égaliser à quatre jeux partout. Dans la foulée, Caroline Garcia a eu trois opportunités de prendre le service de la Canadienne avant un jeu décisif sous haute tension. Tiebreak que la Française a démarré tambour battant avec quatre des cinq premiers échanges remportés avant une perte de repère qui a relancé Rebecca Marino. Remportant quatre points de suite, la 80eme mondiale a alors été à deux points du match mais Caroline Garcia a répliqué. Empochant les trois derniers échanges, la Tricolore a scellé le sort du match à la première occasion (6-7, 6-3, 7-6 en 2h31’). Belinda Bencic ou Sloane Stephens sera sur son chemin lors des huitièmes de finale. Une course au Masters qui est déjà terminée pour Petra Kvitova, qui a chuté face à Bianca Andreescu (3-6, 6-2, 6-0 en 2h12’) quand Maria Sakkari reste en lice aprè son succès sur Maria Kostyuk (6-4, 6-4 en 1h58’).