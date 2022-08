WTA - Granby : Une première demie pour Parry

Parry a manqué trois balles de match

Jeudi prochain, elle fêtera ses 20 ans. Et c'est donc encore en tant que "teenager" que Diane Parry va disputer sa première demi-finale sur le circuit WTA. Alors qu'elle avait déjà rallié le dernier carré à neuf reprises dans les tournois ITF ou WTA 125, la Parisienne n'y était encore jamais parvenue en WTA 250. C'est désormais chose faite, du côté du tout nouveau tournoi de Granby, au Canada.Une défaite lui aurait laissé des regrets car elle a servi pour le gain du match dans la deuxième manche. Mais l'essentiel est donc assuré, même si c'était dans la douleur, au terme de cette rencontre très serrée. Dans le premier set, les deux joueuses ont facilement conservé leur mise en jeu, jusqu'à 4-4 où Parry a réussi à faire le break sur sa deuxième occasion, avant de conclure à 40-30 sur son service.Dans le deuxième, elle a sauvé deux balles de 4-2, puis a manqué une balle de break à 4-3. A 5-4 en sa faveur, la joueuse allemande, classée onze rangs derrière la Française (rappelons que son magnifique parcours à Wimbledon ne lui a pas rapporté de points) s'est procurée deux balles de set à 5-4, et c'est finalement elle qui a perdu son service au pire moment, à 5-5.Il a donc fallu disputer un tie-break, où la jeune tricolore a eu une troisième balle de match, à 6-5, mais elle a ensuite perdu les trois points suivants, et donc la manche (8-6). Heureusement, elle n'a pas baissé les bras, et dans la troisième manche, elle a manqué la seule balle de break du set (à 3-2), avant de l'emporter au jeu décisif, en gagnant, cette fois-ci, les trois derniers points (7-4). Voilà donc Diane Parry en demi-finale et assurée de décrocher son meilleur classement lundi (74eme, au pire). Elle sera opposée vendredi à Daria Kasatkina ou Nuria Parrizas-Diaz, deux joueuses qu'elle n'a encore jamais affrontées. Dans le bas du tableau, Daria Saville, tête de série n°9, s'est facilement qualifiée pour les demies au détriment de Xiyu Wang : 6-3, 6-0 en 1h13