WTA - Granby : Parrizas Diaz passe entre les gouttes

La pluie a fait des siennes. Le programme de la journée a été grandement perturbé du côté du tournoi WTA 250 de Granby au Canada, sur dur. Seule une rencontre a pu aller à son terme. Si elle avait commencé à 20h45 heure française ce mardi, elle a été interrompue à plusieurs reprises, avant finalement de pouvoir aller son terme. Et c'est l'Espagnole Nuria Parrizas Diaz, 64eme joueuse mondiale et tête de série n°5, qui a validé son ticket pour les quarts de finale, après sa victoire contre la Britannique Harriet Dart, 93eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-4) et 1h54 de jeu. Dans la première manche, c'est pourtant la Britannique qui a obtenu deux balles de break d'entrée. Avait de perdre les trois derniers jeux, dont les deux derniers qui ont été particulièrement disputés. A 3-2, Harriet Dart a perdu un premier service, avant, dans la foulée, de gâcher cinq opportunités de débreaker. Sur sa mise en jeu suivante, la moins bien classée des deux a sauvé trois balles de double-break, synonymes de balles de set, avant de s'incliner sur la quatrième et dernière (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, malgré une première balle de break sauvée, l'Espagnole a cédé son service d'entrée, avant de débreaker dans la foulée.

Kasatkina va devoir revenir pour conclure sa rencontre

A 2-2, Nuria Parrizaz Diaz a dû sauver trois nouvelles balles de break, avant de prendre le service de son adversaire du jour dans la foulée, sur sa deuxième possibilité. Après une nouvelle balle de break sauvée juste après, la mieux classée des deux a cru pouvoir conclure à 5-3. Malgré une balle de match, la 64eme joueuse mondiale a cédé son service sur la deuxième balle de break de sa concurrente. Mais cette dernière n'a pas su confirmer, et, sur son ultime mise en jeu, malgré deux premières balles sauvées, la 93eme joueuse mondiale a cédé un ultime service, et donc le match (6-4). La Russe Daria Kasatkina, 10eme joueuse mondiale et tête de série n°1, devra revenir pour conclure sa rencontre contre la Polonaise Magdalena Frech, 104eme joueuse mondiale, alors que le score était de 6-3, 5-0 en sa faveur, après 1h08 de jeu. Enfin, deux autres rencontres n'ont même pas pu débuter. Celle opposant la Hongroise Anna Bondar, 56eme joueuse mondiale et tête de série n°4, à l'Allemande Tatjana Maria, 92eme joueuse mondiale, et celle opposant la Canadienne Katherine Sebov, 307eme joueuse mondiale et bénéficiaire d'une wild card, à l'Australienne Daria Saville, 73eme joueuse mondiale et tête de série n°9.