WTA - Gdynia : Kucova et Zanevska en finale

Le tournoi de Gdynia va vivre son épilogue, dimanche, avec une finale qui va opposer Kristina Kucova à Maryna Zanevska. Cette dernière a en effet validé son ticket en dominant l’Ukrainienne Kateryna Kozlova en trois sets et près de deux heures de jeu (6-2, 4-6, 6-3). Un rude combat face à une joueuse qui avait dû valider son passage dans le dernier carré un peu plus tôt dans la journée, avec une fin de match bouclée de manière brillante face à la Polonaise Katarzyna Kawa (5-7, 7-5, 6-1). Peine perdue, c’est bien Zanevska, 165e à la WTA, qui tentera de décrocher le premier titre de sa carrière, face à Kristina Kucova. Un peu plus tôt, la Slovaque a en effet sèchement pris le meilleur sur l’Allemande Tamara Korpatsch (6-0, 6-3), en 1h13. Agée de 31 ans, la numéro 150 à la WTA tentera de remporter le deuxième titre de sa carrière, après avoir soulevé le trophée à Prague, en 2020.

GDYNIA (Pologne, WTA 250, terre battue, 235 238€)

Tenante du titre (à Sopot, en 2004) : Flavia Pennetta (ITA)

Finale

Kucova (SLQ) - Zanevska (BEL)

bat Kozlova (UKR) : 6-2, 4-6, 6-3bat Korpatsch (ALL) : 6-0, 6-3

Quarts de finale

Zanevska (BEL) bat Parrizas Diaz (ESP, n°9) : 6-3, 6-2

Kozlova (UKR) bat Kawa (POL) : 5-7, 7-5, 6-1

Kucova (SLQ) bat Gorgodze (GEO, Q) : 6-7 (4), 7-6 (7), 7-6 (3)

Korpatsch (ALL) bat Bondar (HUN, Q) : 7-5, 6-3

Huitièmes de finale

Parrizas Diaz (ESP, n°9) bat Anshba (RUS, LL) : 6-4, 6-2

Zanevska (BEL) bat Kuzmova (SLQ) : 6-2, 6-1

Kawa (POL) bat Begu (ROU, n°3) : 6-2, 6-4

Kozlova (UKR) bat Sasnovich (BIE, n°6) : 2-6, 6-4, 6-3

Gorgodze (GEO, Q) bat Lepchenko (USA) : 7-6 (5), 6-2

Kucova (SLQ) bat Bara (ROU, n°10) : 3-6, 7-5, 6-4

Bondar (HUN, Q) bat Schmiedlova (SLQ) : 6-2, 6-7 (5), 6-1

Korpatsch (ALL) bat Falkowska (POL, LL) : 7-5, 6-1

1er tour

Parrizas Diaz (ESP, n°9) bat Frech (POL) : 6-3, 2-6, 6-4

Anshba (RUS, LL) bat Tan (FRA) : 6-4, 6-2

Zanevska (BEL) bat Loeb (USA, LL) : 6-2, 6-0

Kuzmova (SLQ) bat Gracheva (RUS, n°7) : 6-4, 6-7 (4), 7-5

Begu (ROU, n°3) bat Bonaventure (BEL) : 6-1, 6-2

Kawa (POL) bat Mrdeza (CRO, LL) : 6-3, 1-6, 6-2

Kozlova (UKR) bat Volynets (USA, WC) : 7-6 (3), 6-2

Sasnovich (BIE, n°6) bat Baszak (POL, WC) : 3-6, 6-1, 6-2

Gorgodze (GEO, Q) bat Zakharova (RUS, LL) : 5-7 (5), 6-3, 6-1

Lepchenko (USA) bat Melnikova (RUS, LL) : 4-6, 7-6 (4), 6-3

Kucova (SLQ) bat Radwanska (POL, WC) : 6-2, 6-1

Bara (ROU, n°10) bat Di Sarra (ITA, Q) : 6-3, 1-6, 7-5

Schmiedlova (SLQ) bat Blinkova (RUS, n°5) : 6-3, 6-3

Bondar (HUN, Q) bat Olianovskaia (RUS, WC) : 7-5, 6-3

Falkowska (POL, LL) bat Bondarenko (UKR, Q) : 6-0, 6-2

Korpatsch (ALL) bat Govortsova (BIE, n°11) : 1-6, 7-5, 7-5