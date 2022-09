WTA : Garcia savoure son retour en forme

Caroline Garcia peut avoir le sourire. En effet, après plusieurs années compliquées, la Française plane à nouveau sur les courts. En grande forme ces dernières semaines, la Lyonnaise sort du plus bel été de sa carrière avec trois titres glanés (Bad Hombourg, Varsovie et Cincinnati) et une demi-finale à l'US Open. Grâce à ses très bons résultats, la revoilà parmi les meilleures joueuses mondiales à la 10eme place du dernier classement WTA, publié ce lundi. Interrogé à ce sujet, la joueuse de 28 ans n'a pas caché sa joie à propos de son renouveau et de son niveau de jeu. « Plus que le retour dans le top 10, c'est l'enchaînement des tournois, des matchs de haut niveau et des victoires contre plusieurs tops 10, alors que j'avais déjà du mal à battre des filles dans les 20, qui me procure la meilleure sensation », a notamment confié l'intéressée, qui fut un temps 4eme mondiale en septembre 2018.

« Jouer les qualifs, c'est pas drôle... »

« Revenir dans le top 10 c'était l'objectif, mais je ne l'envisageais pas si tôt. Quand j'étais retombée 75eme, il y a trois mois, je commençais à me faire du souci. Je me disais "Punaise, bientôt je ne vais plus rentrer dans les tournois, c'est la galère." Jouer les qualifs, c'est pas drôle... Maintenant je ne me pose plus trop la question des tournois où je vais pouvoir rentrer, a par la suite reconnu Garcia, lors d'un entretien accordé à L'Equipe. Je suis revenue dans les dix, sans m'en préoccuper et c'est comme ça que j'ai envie de continuer à voir les choses. Parce que pour moi, le tennis, c'est ce qui se passe sur le court. » Après un été riche en émotions, la Française aura à cœur de confirmer cette embellie en cette fin de saison 2022. Actuellement 5eme à la Race avec 2 896 points, la Lyonnaise peut légitimement ambitionnée d'être présente dans quelques semaines à Fort Worth (Texas) pour le Masters.