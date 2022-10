WTA : Garcia s'accroche à sa 10eme place

Sa deuxième participation au Masters dépendra de son parcours à Guadalajara

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au lundi 17 octobre 2022

Caroline Garcia (FRA) 2 924

Alizé Cornet (FRA) 1 466 (+1)

Diane Parry (FRA) 918



Depuis son fabuleux parcours à l'US Open, Caroline Garcia (29 ans) n'a plus gagné un match. Cela n'empêche pas la Lyonnaise de figurer toujours parmi les dix meilleures joueuses du monde à la veille du coup d'envoi du tournoi de Guadalajara. Malgré ses deux défaites d'entrée lors des deux derniers tournois auxquels elle a participé (et seuls tournois qu'elle a disputés depuis sa défaite sèche en demi-finales à New York contre Ons Jabeur), la numéro 1 française occupe ainsi toujours ce lundi la 10eme place au classement mondial, derrière l'Espagnole Paula Badosa (8eme), qui chute néanmoins de quatre places, et la Roumaine Simona Halep (9eme), un temps aux commandes. Garcia va toutefois devoir se réveiller très vite. En effet, si la meilleure Tricolore du moment au niveau de la hiérarchie fait mieux que limiter la casse, sa présence au Masters dépendra en premier lieu de son résultat sur les courts mexicains.Sixième à la Race, la Lyonnaise fait partie des joueuses les mieux placées pour pouvoir prétendre aux nombreux billets (seuls Iga Swiatek, Jabeur et Jessica Pegula sont assurées d'être présentes pour le moment) qui restent à décerner pour le rendez-vous, qui se déroulera à Fort Worth au Texas, du 31 octobre au 7 novembre prochain. Toutefois, Garcia n'aura pas le droit à l'erreur, cette semaine à Guadalajara, et une nouvelle défaite d'entrée condamnerait probablement ses chances de disputer son deuxième Masters en carrière en simple après ses débuts en 2017, demi-finales (défaite contre Venus Williams en trois sets) à la clé. Alizé Cornet, de son côté, sait depuis longtemps qu'elle ne sera pas de la partie au Texas. Sans jouer (elle fera son retour au Mexique elle aussi cette semaine, neuf jours après sa défaite en finale à Monastir contre Elise Mertens), la Niçoise, désormais 31eme, progresse toutefois d'un rang ce lundi. Diane Parry (61eme) ne bouge pas.Ons Jabeur (TUN) 4 555Anett Kontaveit (EST) 3 796Aryna Sabalenka (BIE) 3 515 (+1)Jessica Pegula (USA) 3 417 (+1)Maria Sakkari (GRE) 3 346 (+1)Coco Gauff (USA) 3 082 (+1)Paula Badosa (ESP) 3 010 (-4)Simona Halep (ROU) 2 960...