Fiona Ferro a réagi publiquement, et ce pour la toute première fois. Ce vendredi, via sa story publiée sur son compte Instagram officiel, la Française, qui a porté plainte, lors du mois de février dernier, contre Pierre Bouteyre, son ancien entraîneur, pour viols et agressions sexuelles, a publié un communiqué, dans lequel, elle indique : "Je prends acte de la position de Pierre Bouteyre sur mon accusation de faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité.

Je confirme que je n'étais pas consentante et que les viols et agressions sexuelles ont été commis par contrainte morale selon l'article 222-24 du Code Pénal. J'accorde toute ma confiance à la justice de mon pays et confirme ne vouloir faire aucune autre déclaration sur la procédure d'instruction criminelle. Merci beaucoup à tous ceux qui me témoignent leur soutien dans cette étape difficile, mais nécessaire. Fiona."

A l'époque des faits, Ferro était mineure

La plainte de la tenniswoman a été médiatisée il y a quelques jours de cela. Pour des faits de viols mais également d'agressions sexuelles survenus entre les années 2012 et 2015.. De son côté, Pierre Bouteyre, qui l'a entraînée du côté de Saint-Raphaël, a été mis en examen, le 18 août dernier. Ces derniers jours, il a ainsi également reconnu la matérialité des faits, mais a contesté l'accusation de viols formulée par son ancienne joueuse.