WTA : Finalement, Halep arrête sa saison

Halep : "En février, j'étais très proche d'arrêter le tennis"

Une bonne nouvelle pour Garcia

On ne reverra pas Simona Halep sur les courts en 2022. La joueuse roumaine de 30 ans a finalement décidé de s'arrêter là, alors qu'elle avait annoncé lundi qu'elle serait absente "plusieurs semaines" après s'être faite opérer du nez, en raison de problèmes de respiration qui l'embêtent depuis de nombreuses années., comme elle s'en est expliqué dans un long message posté sur ses réseaux sociaux.« Comme vous le savez tous déjà car j'en ai parlé à plusieurs reprises, en février, j'étais très proche d'arrêter le tennis car je ne croyais pas avoir assez de puissance pour revenir dans le top 10. Je traversais de nombreux moments anxieux et j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter parce que c'est émotionnellement malsain. Ensuite, j'ai eu la chance de découvrir l’Académie de Patrick (Mouratoglou, ndlr) où j'ai ressenti tellement de passion que cela m'a redonné ma passion pour le tennis. Grâce à Patrick, j'ai lentement commencé à croire que je pouvais encore jouer un bon niveau de tennis. J'étais totalement ouverte à tout ce qu'il me disait de faire, la façon dont je devais le faire et la quantité de travail que je devais faire. J'ai tout fait à fond. Mon objectif était très clair : je me suis donné un an pour revenir dans le top 10. Quand je décide quelque chose, j’y vais à fond, et j’ai fait confiance à Patrick à 100%, donc je voulais que son staff et seulement son staff s’occupe de moi. C’est pour cela que j’ai fait des changements dans mon équipe. C’était une période très difficile, car je me suis toujours mise de la pression et avoir le meilleur coach à mes côtés me faisait ressentir encore plus de pression pour gagner. Cela s’est terminé par une crise de panique pendant Roland-Garros. Je voulais jouer bien en raison de tout le travail que j’avais accompli, mais je n’ai pas tenu la pression et j’ai craqué. J’ai dit à Patrick que j’avais besoin de me reposer, je lui ai demandé d’être patient avec moi pendant six mois. Il m’a écoutée et soutenue à 100%.Mais ensuite, quand j’ai perdu à l’US Open, j’ai réalisé que j’étais fatiguée mentalement. J’ai des problèmes de respiration depuis plusieurs années et ça s’est empiré, donc j’ai décidé de suivre les conseils des médecins et de me faire opérer. (…) Je ne sais pas combien de temps la guérison va prendre mais je ne serai pas en mesure de rejouer en tournois cette année. Ma saison 2022 est terminée, rendez-vous en 2023. J’ai encore beaucoup à faire sur un court et j’ai encore des objectifs. »La Roumaine pourrait donc faire son retour en janvier 2023, avec un tout nouveau nez, elle qui a également confié avoir fait une opération de chirurgie plastique en plus de l'opération visant à guérir ses problèmes de respiration. Son absence fait en tout cas les affaires deC'est également une concurrente en moins dans la course au Masters, Garcia étant actuellement 5eme à la Race et Halep 8eme.