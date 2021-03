WTA : Ferro quitte déjà le Top 40, Muguruza se rapproche du Top 10

On n'arrête plus Muguruza !

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 15 mars 2021

Fiona Ferro a à peine eu le temps d'en profiter. Entrée pour la première fois de sa jeune carrière dans le Top 40 du classement mondial, il y a sept jours au lendemain de son très beau parcours à Lyon,Après sa demi-finale dans le Rhône, la Niçoise avait décidé de se présager en perspective du tournoi de Saint-Pétersbourg, qui se disputera cette semaine en Russie. Le risque à payer était de dégringoler immédiatement dans la hiérarchie, et elle n'y a pas coupé.Elle quitte donc les quarante premières mondiales et occupe la 43eme place avant de reprendre du service, sur les courts russes, dont elle avait été éjectée dès le 2eme tour l'année dernière (défaite contre la Kazakhe Rybakina).Elle reste néanmoins la mieux classée de nos représentantes, d'autant que(elle est désormais 50eme). Garbine Muguruza, de son côté, est en grande forme.Tombeuse sur sa route d'Aryna Sabalenka et Elise Mertens, Muguruza, que seule Ozaka avait stoppée lors du dernier Open d'Australie, a dompté la Tchèque Krejcikova en finale samedi., inchangé cette semaine et dont Kvitova ferme la marche, avec 336 points d'avance sur l'Espagnole.Naomi Osaka (JAP) 7 835Simona Halep (ROU) 7 255Sofia Kenin (USA) 5 760Elina Svitolina (UKR) 5 370Karolina Pliskova (RTC) 5 205Serena Williams (USA) 4 915Aryna Sabalenka (BIE) 4 810Bianca Andreescu (CAN) 4 735Petra Kvitova (RTC) 4 571