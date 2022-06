WTA - Eastbourne : Ostapenko défiera Kvitova en finale

Elle va pouvoir tenter de défendre son titre. Ce vendredi, la Lettone Jelena Ostapenko, 14eme joueuse mondiale et tête de série n°8, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 500 d'Eastbourne en Grande-Bretagne, sur gazon, après sa victoire, en demi-finales, contre l'Italienne Camila Giorgi, 26eme joueuse mondiale et tête de série n°12, en deux sets (6-2, 6-2) et 1h09 de jeu. Dans la première manche, la Lettone a été la première à se procurer une balle de break, à 2-1, mais sans réussite. Jelena Ostapenko ne s'est ensuite pas fait prier pour s'emparer des quatre derniers jeux de cette première manche, pour un total de cinq balles de break obtenues, dont trois au moment d'empocher cette première manche (6-2).

Fin de série pour Haddad Maia

Enfin, dans la deuxième et dernière manche, après deux balles de break sauvées à 1-1, la mieux classée des deux s'y est reprise à deux fois avant de breaker son adversaire, dans la foulée. Avant un deuxième et dernier break, là encore au moment de conclure (6-2). En finale, la tenante du titre affrontera la Tchèque Petra Kvitova, 31eme joueuse mondiale et tête de série n°14, qui a sorti la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 29eme joueuse mondiale et tête de série n°15, en deux manches (7-6 (5), 6-4) et 2h00 de jeu. Haddad Maia, titrée à Nottingham puis Birmingham, voit sa série de victoires consécutives s'arrêter à treize.