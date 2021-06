WTA - Eastbourne : La finale 100% balte pour Ostapenko

Third wildcard to lift the title 🏆@JelenaOstapenk8 pushes past Kontaveit in straight-sets for the #VikingInternational title! pic.twitter.com/yFx9tPjvuW

EASTBOURNE (Grande-Bretagne, WTA 500, gazon, 476 675€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Premier tour

Jelena Ostapenko va arriver en pleine confiance à Wimbledon ! La Lettone de tout juste 24 ans a en effet remporté son premier tournoi sur gazon ce samedi à Eastbourne, dans le sud de l'Angleterre, où elle avait demandé une wild-card en dernière minute.Si Kontaveit avait remporté leur première et unique confrontation sur gazon, à Ilkley en 2015, il n'y a cette fois pas eu photo entre les deux joueuses. Ostapenko a réussi un début de match en fanfare en menant 5-1, puis son adversaire est parvenue à revenir à 3-5, mais l'ancienne gagnante de Roland-Garros a signé un nouveau break pour empocher le premier set. Dans le deuxième, un seul break lui a suffi, à 2-1, pour remporter le trophée un peu plus tard. Il s'agit du quatrième titre de la carrière de Jelena Ostapenko, après Roland-Garros et Séoul 2017 et Luxembourg 2019. La jeune Canadienne Leylah Fernandez (18 ans), qui l'affrontera au premier tour à Wimbledon, est prévenue.bat Kontaveit (EST) : 6-3, 6-3bat Giorgi (ITA, Q) : 5-4 abandonbat Rybakina (KAZ) : 6-4, 6-1bat Sabalenka (BIE, n°1) : 7-6 (5), 0-6, 6-4bat Golubic (SUI, Q) : 2-6, 7-6 (2), 7-5bat Kasatkina (RUS) : 1-6, 7-5, 6-2bat Sevastova (LET, LL) : 2-6, 7-6 (7), 7-6 (5)bat Riske (USA) : 6-1, 6-4bat Rogers (USA, LL) : 6-3, 4-6, 6-2bat Andreescu (CAN, n°3) : 6-3, 6-3bat Bencic (SUI, n°6) : 6-4, 6-4bat Jabeur (TUN) : 5-7, 6-3, 6-3bat Swiatek (POL, n°4) : 4-6, 6-0, 6-1bat Gauff (USA) : 4-6, 7-5, 6-2bat Svitolina (UKR, n°2) : 6-4, 7-6 (3)bat Pera (USA, Q) : 6-3, 6-4bat Kudermetova (RUS) : 6-3, 6-4bat Bertens (PBS) : 6-1, 7-5bat Ka.Pliskova (RTC, n°5) : 2-6, 6-2, 6-2bat McHale (USA, Q) : 6-4, 2-6, 6-2bat Kuznetsova (RUS) : 6-4, 3-6, 6-3bat Stosur (AUS, WC) : 6-2, 6-3bat Martic (CRO) : 6-1, 6-3bat Pavlyuchenkova (RUS, n°8) : 6-1, 6-3bat Vondrousova (RTC) : 6-3, 7-6 (4)bat Zvonareva (RUS, Q) : 7-5, 2-2 abandonbat Watson (GBR, WC) : 6-3, 6-7 (4), 7-5bat Mertens (BEL, n°7) : 0-6, 7-6 (4), 7-5bat Kostyuk (UKR, Q) : 6-1, 6-7 (6), 6-4bat Dart (GBR, WC) : 6-2, 6-7 (5), 6-4bat Badosa (ESP) : 4-6, 6-1, 7-6 (1)