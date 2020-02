WTA - Dubaï : Pliskova sans pitié pour Mladenovic

Kristina Mladenovic a tendu l’autre joue. Au lendemain de sa première victoire dans un tableau final cette saison, aux dépens de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, la numéro 1 française avait la possibilité mercredi de lancer véritablement sa saison face à Karolina Pliskova. Malheureusement pour ses fans, la Nordiste, trois semaines après avoir déjà mordu violemment la poussière (6-1, 7-5) face à la Tchèque au premier tour de l’Open d’Australie, a de nouveau pris une claque (6-1, 6-2, 1h07 de jeu). Le 20 janvier dernier à Melbourne, la 38eme mondiale avait eu le mérite de résister dans le deuxième set à la numéro 3 au classement WTA après avoir déjà été balayée dans la première. Mercredi, breakée d’entrée, elle a encore pris une correction dans le premier set (6-1 en 31 minutes). Le hic, c’est qu’elle n’a pas pesé beaucoup plus lourd dans le second, remporté encore très aisément par Pliskova, avec juste un jeu de plus laissé à la Française et cinq minutes supplémentaire (6-2 en 36 minutes) pour boucler la manche, bien loin du combat de janvier dernier.

Les cadeaux de Mladenovic

A l’arrivée, la victoire expéditive de la lauréate de Brisbane en début de saison est extrêmement logique tant elle a surclassé une « Kiki » qui a de surcroît donné un coup de main involontaire à son bourreau en lui donnant beaucoup de points et en manquant grandement de justesse, notamment sur les quelques opportunités qu’elle s’est procurée dans ce match à sens unique. Mladenovic a eu également le tort de vouloir trop vite abréger les points quand la clé de la partie résidait surtout dans sa capacité à perturber la belle mécanique de la Tchèque. Première qualifiée pour les quarts de finale, Pliskova sera opposée à la Kazakhe Rybakina ou à sa compatriote Siniakova. Depuis Brisbane, elle n’a plus atteint les demi-finales dans un tournoi.



DUBAÏ (Émirats arabes unis, WTA Premier, dur extérieur, 2 684 940€)

Tenante du titre : Belinda Bencic (SUI)



Huitièmes de finale

Halep (ROU, n°1) - Jabeur (TUN, WC)

Mertens (BEL) - Sabalenka (BIE, n°7)

Brady (USA, Q) - Vondrousova (RTC)

Kudermetova (RUS, Q) - Muguruza (ESP, n°9)



Martic (CRO, n°8) - Strycova (RTC)

Kontaveit (EST) - Pavlyuchenkova (RUS)

Rybakina (KAZ) - Siniakova (RTC, Q)

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Mladenovic (FRA, Q) : 6-1, 6-2



1er tour

Halep (ROU, n°1) - Bye

Jabeur (TUN, WC) bat Riske (USA) : 7-6 (3), 1-6, 6-3

Mertens (BEL) bat Wang (CHN) : 6-3, 6-0

Sabalenka (BIE, n°7) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 4-6, 6-1



Brady (USA, Q) bat Svitolina (UKR, WC, n°3) : 6-2, 6-1

Vondrousova (RTC) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Kudermetova (RUS, Q) bat Yastremska (UKR) : 5-7, 6-3, 7-6 (2)

Muguruza (ESP, n°9) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-2, 7-6 (6)



Martic (CRO, n°8) bat Hsieh (TAI, LL) : 6-4, 6-3

Strycova (RTC) bat Anisimova (USA) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Kontaveit (EST) bat Cirstea (ROU, Q) : 6-1, 6-3

Pavlyuchenkova (RUS) bat Bencic (SUI, n°4) : 1-6, 6-1, 6-1



Rybakina (KAZ) bat Kenin (USA, n°5) : 6-7 (2), 6-3, 6-3

Siniakova (RTC, Q) bat Muchova (RTC) : 6-4, 4-6, 6-0

Mladenovic (FRA, Q) bat Sasnovich (BIE, Q) : 6-4, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye