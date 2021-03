INCREDIBLE turnaround from @elise_mertens 🤯

The No.10 seed saves three match points and wins 11 games in a row to book her semifinal spot at #DDFTennis!



Awaits the winner of Sabalenka-Muguruza ➡️ pic.twitter.com/6NhANijQD9



— wta (@WTA) March 11, 2021

Muguruza remporte le choc

DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Demi-finales



Mertens (BEL, n°10)

Quarts de finale

Mertens (BEL, n°10) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-0

8emes de finale

Mertens (BEL, n°10) bat

Garcia (FRA) : 6-4, 6-2



2eme tour

Cornet (FRA)

Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Mladenovic (FRA)

La tornade Pegula a été maîtrisée ! Impressionnante pendant ses trois premiers matchs du tournoi de Dubai, avec seulement huit jeux perdus (dont deux contre Karolina Pliskova), la joueuse américaine a été éliminée en quarts de finale par Elise Mertens, tête de série n°10.Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal avec leur service, avec respectivement 10 doubles-fautes et 4 breaks concédés par la Belge, et 7 doubles-fautes et 7 breaks concédés par l'Américaine. Mertens a servi pour le gain du premier set à 5-4, mais elle a ensuite perdu les trois jeux suivants. Le scénario a été inversé dans le deuxième set, avec Pegula qui a mené 4-1 puis 5-3, a servi pour le match à 5-3 puis s'est procuré trois balles de match à 5-4, avant de les rater. Elle n'est jamais parvenue à s'en remettre et a finalement encaissé les onze derniers jeux du match !L'affiche la plus alléchante de ces quarts de finale opposait Garbine Muguruza à Aryna Sabalenka, deux joueuses en forme depuis le début de saison (même si elles ne sont pas allées très loin à l'Open d'Australie),Pour leur premier affrontement depuis deux ans et demi, la n°8 et la n°16 mondiales se sont livré une belle bataille, et c'est la mieux classée qui a pris les commandes en remportant le premier set après un break à 2-1, sans être inquiétée ensuite. Sabalenka pensait peut-être avoir fait le plus dur en prenant le service de Muguruza d'entrée de deuxième set, mais ce break a eu le don de réveiller l'Espagnole, qui a enchaîné quatre jeux de suite et a égalisé à une manche partout. Le troisième set a été riche en suspense, avec deux breaks dans les deux premiers jeux (1-1), et finalement une Sabalenka qui a complètement craqué après avoir mené 2-1, perdant cinq jeux de suite, et donc le match. Après sa finale à Doha samedi dernier, Garbine Muguruza est donc une nouvelle fois en demi-finale, et va remonter au minimum à la 14eme place mondiale. Elle sera opposée à Elise Mertens, qu'elle n'a plus affrontée depuis l'US Open 2016. L'autre demi-finale opposera deux joueuses non têtes de série, Barbora Krejcikova et Jill Teichmann. La Tchèque a battu la Russe Anastasia Potapova et la Suissesse a dominé l'Américaine Coco Gauff.Krejcikova (RTC) - Teichmann (SUI)Muguruza (ESP, n°9) -bat Potapova (RUS, WC) : 6-2, 6-2bat Gauff (USA, WC) : 6-3, 6-3bat Sabalenka (BIE, n°3) : 3-6, 6-3, 6-2bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-2bat Bencic (SUI, n°6) : 6-1, 26-, 7-5bat Jabeur (TUN) : 6-3, 6-3bat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 6-2bat Swiatek (POL, n°8) : 6-0, 6-4bat Kontaveit (EST, n°15) : 6-3, 6-2bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 6-0, 6-2bat Svitolina (UKR, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-1bat Keys (USA, n°11) : 6-4, 6-3bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4bat Kvitova (RTC, n°4) : 6-2, 3-4 abandonbat Rybakina (KAZ, n°14) : 7-6 (6), 4-6, 6-2bat Vondrousova (RTC, n°12) : 3-6, 6-0, 6-4bat Bertens (PBS, n°5) : 6-1, 6-4bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 6-4bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-2bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5bat: 6-2, 6-4bat Rogers (USA) : 6-3, 6-3bat: 6-1, 6-2bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-7 (5), 6-2