Jessica Pegula est dans la forme de sa vie ! Quart de finaliste à l'Open d'Australie et demi-finale à Dubai, l'Américaine de 27 ans tient son meilleur classement depuis lundi (36eme) et va encore grimper, grâce à sa qualification pour les huitièmes de finale à Dubai. Après avoir lassé trois jeux à Yaroslava Shvedova et Kristina Mladenovic lors de ses deux premiers tours, elle a fait encore mieux contre Karolina Pliskova, la tête de série n°2, avec une victoire 6-0, 6-2 en 52 minutes, six jours après l'avoir battue 6-3, 6-1 en quarts de finale à Doha ! Pegula a notamment profité des quatre doubles-fautes de la Tchèque dans la première manche pour la breaker trois fois, sans avoir de balle de break à défendre. Dans la deuxième, la n°6 mondiale a mené 2-0, mais a ensuite perdu six jeux de suite ! Elise Mertens, l'adversaire de Pegula en quarts de finale, peut trembler ! La Belge s'est défaite de la dernière Française en lice dans les Emirats, Caroline Garcia. Alors que la Lyonnaise menait 3-1 dans leurs confrontations, elle n'a presque pas existé ce mercredi, s'inclinant 6-4, 6-2 en 1h32. Face à une Mertens qui a alterné le bon et le moins bon au service (7 aces, 6 doubles-fautes), Garcia est parvenue à mener 3-1 dans le premier set, mais elle a ensuite subi le talent de son adversaire, perdant son service à cinq reprises par la suite. On la reverra désormais du côté de Miami dans deux semaines.

Sabalenka n'a pas tremblé



Tête de série n°3 à Dubai, Aryna Sabalenka a tenu son rang, avec une victoire 6-3, 6-2 en 1h05 contre Anett Kontaveit, tête de série n°15. Auteure de 6 aces, la Biélorusse a sauvé la seule balle de break que s'est procuré l'Estonienne, à 1-0 dans le deuxième set. Elle est parvenue à convertir trois balles de break, à 3-2 dans la première manche et à 1-1 et 4-2 dans la deuxième, pour s'imposer. Elle aura droit à un quart de finale relevé face à l'Espagnole Garbine Muguruza, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°9, qui a tranquillement disposé de la Polonaise Iga Swiatek, 15eme joueuse mondiale et tête de série n°8, en deux petits sets (6-0, 6-4) et 1h11 de jeu.

Potapova s'offre Bencic



Classée 88eme mondiale et invitée par les organisateurs, Anastasia Potapova a signé l'une des plus belles victoires de sa carrière en s'offrant le scalp de Belinda Bencic, 12eme mondiale. La Russe de bientôt 20 ans, qui avait déjà éliminé Angelique Kerber, alors n°5 mondiale, à Roland-Garros en 2019, s'est imposée 6-1, 2-6, 7-5 après un combat de 2h19. Malgré une grande irrégularité au service (7 aces, 12 doubles-fautes), elle n'a finalement perdu que deux fois sa mise en jeu, dans le deuxième set, mais a réussi à prendre le service de la Suissesse à trois reprises, et notamment à 5-5 dans la dernière manche. Elle défiera au tour suivant la Tchèque Barbora Krejcikova.



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Quarts de finale

Krejcikova (RTC) - Potapova (RUS, WC)

Teichmann (SUI) - Gauff (USA, WC)

Muguruza (ESP, n°9) - Sabalenka (BIE, n°3)

Mertens (BEL, n°10) - Pegula (USA)



8emes de finale

Krejcikova (RTC) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-2

Potapova (RUS, WC) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-1, 26-, 7-5

Teichmann (SUI) bat Jabeur (TUN) : 6-3, 6-3

Gauff (USA, WC) bat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 6-2



Muguruza (ESP, n°9) bat Swiatek (POL, n°8) : 6-0, 6-4

Sabalenka (BIE, n°3) bat Kontaveit (EST, n°15) : 6-3, 6-2

Mertens (BEL, n°10) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-2

Pegula (USA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 6-0, 6-2





2eme tour

Kuznetsova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1

Krejcikova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-1

Potapova (RUS, WC) bat Keys (USA, n°11) : 6-4, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4



Teichmann (SUI) bat Kvitova (RTC, n°4) : 6-2, 3-4 abandon

Jabeur (TUN) bat Rybakina (KAZ, n°14) : 7-6 (6), 4-6, 6-2

Gauff (USA, WC) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 3-6, 6-0, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Bertens (PBS, n°5) : 6-1, 6-4



Swiatek (POL, n°8) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°9) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, n°15) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5

Sabalenka (BIE, n°3) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-4



Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°10) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA): 6-1, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-7 (5), 6-2