WTA - Dubaï : Garcia et Mladenovic démarrent fort

Garcia renversante à plus d'un titre



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

1er tour

Cornet (FRA)

Garcia (FRA) bat Kerber (ALL) : 6-3, 2-6, 6-4

Ferro (FRA)

Au lendemain de la qualification d'Alizé Cornet aux dépens de Kasatkina, deux de nos quatre représentantes cette semaine au Qatar (Fiona Ferro, la numéro 1 française, dispute également le tournoi) ont emboîté le pas de la Niçoise en se qualifiant elles aussi pour le deuxième tour, ce lundi.Cela n'a pas empêché la Lyonnaise d'(3-6, 6-2, 6-4), au même titre que la Nordiste s'est offert, elle, l'un des exploits de ce premier tour, en faisant chuter Petra Martic, en deux manches (7-6, 6-4). Après Sakkari, la Croate est en effet la deuxième tête de série (n°13) à quitter le tableau. Un résultat très encourageant pour Mladenovic, qui restait déjà à Lyon sur un quart de finale, son premier depuis seize mois., d'autant qu'elle n'avait battu qu'une seule fois Martic en six confrontations, par... abandon.Garcia, de son côté, n'avait pas brillé dans le Rhône. Au deuxième tour de cette compétition qui se déroulait sur ses terres, la 47eme mondiale avait pris une fessée contre la revenante suisse Viktorija Golubic, future finaliste. Elle s'est très bien repris lundi en renversant l'ancienne numéro 1 mondiale, aujourd'hui 26eme., qui avait vu Kerber mener de nouveau d'entrée 3-0, puis 4-1.(Victoria Azarenka a déclaré forfait), ne lui a plus laissé qu'un jeu ensuite.L'Américaine, parvenue en quarts de finale à l'Open d'Australie, et la 53eme au classement se sont croisées deux fois cette année. Les deux fois, « Kiki » n'a pas vu le jour. Espérons que Pegula ne confirmera pas le vieux dicton : jamais deux sans trois.- Byebat Q.Wang (CHN) : 6-4, 1-6, 7-5Tig (ROU) - Ostapenko (LET)bat Sakkari (GRE, n°16) : 6-2, 7-6 (4)bat Liang (TPE, Q) : 6-1, 6-1bat Siegemund (ALL) : 6-3, 6-2bat Pavlyuchenkova (RUS) : 7-6 (3), 6-2- Bye- ByeZavatska (UKR, Q) - Teichmann (SUI)bat Siniakova (RTC) : 6-2, 6-3bat Zheng (CHN) : 6-0, 6-4bat Bogdan (ROU, Q) : 6-4, 6-4bat Alexandrova (RUS) : 7-6 (3), 2-6, 7-6 (8)bat Kr.Pliskova (RTC) : 7-6 (5), 6-7 (6), 6-3- Bye- Byebat Hercog (SLO) : 6-2, 4-6, 6-3Anisimova (USA) - Konjuh (CRO, Q)Begu (ROU, Q) - Muguruza (ESP, n°9)bat Babos (HON, WC) : 6-2, 6-1bat Tsurenko (UKR, Q) : 6-4, 6-4bat Kasatkina (RUS) : 6-4, 3-6, 6-1- Bye- ByeRogers (USA) - Kanepi (EST, Q)- Mertens (BEL, n°10)bat Martic (CRO, n°13) : 7-6 (2), 6-4bat Shvedova (KAZ) : 6-2, 6-1bat Pera (USA) : 6-0, 6-3- Bye