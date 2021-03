WTA - Dubaï : Après deux échecs, Muguruza remporte son premier titre en 2021

La troisième a été la bonne pour Garbiñe Muguruza. Sevrée de titres sur le circuit WTA depuis son succès à Monterrey en avril 2019, l’Espagnole a laissé de côté ses échecs lors du Yarra Valley Classic puis, le week-end dernier, à Doha pour remporter le huitième titre de sa carrière. Opposée en finale du tournoi de Dubaï à Barbora Krejcikova, la tête de série numéro 9 a tout d’abord commencé difficilement avec le break concédé d’entrée face à la Tchèque mais la 16eme mondiale s’est immédiatement reprise pour revenir à hauteur puis prendre la main dans le sixième jeu. Mais, cette fois, c’est la 63eme mondiale qui a su réagir et recoller avec autorité. Garbiñe Muguruza a eu trois opportunités de s’éviter un jeu décisif mais ces trois balles de set ont été manquées.

Muguruza a retenu la leçon



Un tiebreak qui a tour d’abord vu Barbora Krejcikova obtenir une balle de set mais, avec trois points consécutifs, l’Espagnole a fait la différence. Si elle a été breakée d’entrée de première manche, Garbiñe Muguruza a retenu la leçon et c’est elle qui a pris l’avantage dès le premier jeu du deuxième set avant de résister et d’écarter trois balles de débreak. La Tchèque a eu deux nouvelles opportunités de revenir à hauteur dans le sixième jeu mais sans succès. C’est finalement sur le service de Barbora Krejcikova que Garbiñe Muguruza est allée conclure cette finale (7-6, 6-3 en 2h09’) pour son premier titre en 2021. Après avoir chuté en finale à Nuremberg en 2017, la Tchèque reste en quête d’un premier titre en simple, elle qui a déjà gagné deux tournois du Grand Chelem en double.



DUBAI (Emirats arabes unis, WTA 1000, dur extérieur, 1 540 823€)

Tenante du titre : Simona Halep (ROU)



Finale

Muguruza (ESP, n°9) bat Krejcikova (RTC) : 7-6 (6), 6-3



Demi-finales

Krejcikova (RTC) bat Teichmann (SUI) : 7-5, 6-2

Muguruza (ESP, n°9) - Mertens (BEL, n°10) : 6-4, 7-6 (5)



Quarts de finale

Krejcikova (RTC) bat Potapova (RUS, WC) : 6-2, 6-2

Teichmann (SUI) bat Gauff (USA, WC) : 6-3, 6-3

Muguruza (ESP, n°9) bat Sabalenka (BIE, n°3) : 3-6, 6-3, 6-2

Mertens (BEL, n°10) bat Pegula (USA) : 5-7, 7-5, 6-0



8emes de finale

Krejcikova (RTC) bat Kuznetsova (RUS) : 6-3, 6-2

Potapova (RUS, WC) bat Bencic (SUI, n°6) : 6-1, 26-, 7-5

Teichmann (SUI) bat Jabeur (TUN) : 6-3, 6-3

Gauff (USA, WC) bat Martincova (RTC, Q) : 6-4, 6-2



Muguruza (ESP, n°9) bat Swiatek (POL, n°8) : 6-0, 6-4

Sabalenka (BIE, n°3) bat Kontaveit (EST, n°15) : 6-3, 6-2

Mertens (BEL, n°10) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-2

Pegula (USA) bat Ka.Pliskova (RTC, n°2) : 6-0, 6-2



2eme tour

Kuznetsova (RUS) bat Svitolina (UKR, n°1) : 2-6, 6-4, 6-1

Krejcikova (RTC) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-1

Potapova (RUS, WC) bat Keys (USA, n°11) : 6-4, 6-3

Bencic (SUI, n°6) bat Kudermetova (RUS) : 6-4, 5-7, 6-4



Teichmann (SUI) bat Kvitova (RTC, n°4) : 6-2, 3-4 abandon

Jabeur (TUN) bat Rybakina (KAZ, n°14) : 7-6 (6), 4-6, 6-2

Gauff (USA, WC) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 3-6, 6-0, 6-4

Martincova (RTC, Q) bat Bertens (PBS, n°5) : 6-1, 6-4



Swiatek (POL, n°8) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 6-4

Muguruza (ESP, n°9) bat Anisimova (USA) : 6-4, 6-2

Kontaveit (EST, n°15) bat Cirstea (ROU) : 6-4, 7-5

Sabalenka (BIE, n°3) bat Cornet (FRA) : 6-2, 6-4



Garcia (FRA) bat Trevisan (ITA, LL) : 6-2, 6-4

Mertens (BEL, n°10) bat Rogers (USA) : 6-3, 6-3

Pegula (USA) bat Mladenovic (FRA) : 6-1, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-7 (5), 6-2