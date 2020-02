Alors que certaines joueuses n'ont pas encore commencé leur tournoi de Doha, Kiki Bertens est déjà en huitièmes de finale. La Néerlandaise, tête de série n°7, a disposé de Karolina Muchova sur le score de 6-2, 6-4 en 1h23, sans se faire breaker, malgré six occasions pour la Tchèque. Bertens a pris trois fois le service adverse, pour finalement s'imposer sur sa deuxième balle de match. Une tête de série s'est qualifiée pour les seizièmes de finale : Maria Sakkari (n°15), qui a éliminé Julia Goerges 6-4, 6-3 en 1h21, en menant 4-0 dans chaque set avant d'empocher la manche tant bien que mal. En revanche, quatre têtes de série sont tombées dès leur entrée en lice. A commencer par Petra Martic, la n°14 mondiale, qui venait de disputer les demi-finales à Dubai. La Croate a subi la loi de Barbora Strycova : 4-6, 6-1, 6-2 en 1h46, dans un match où la Tchèque a perdu deux fois son service dans le premier set, avant de dérouler dans les deux suivants. Marketa Vondrousova, tête de série n°12, est également passée à la trappe : 1-6, 6-3, 6-2 en 1h41 contre la Chinoise Saisai Zheng, dans un match marqué par neuf breaks. Donna Vekic, tête de série n°17, a également été éliminée, par la Polonaise Iga Swiatek : 6-4, 7-5 en 1h52. La Croate a notamment commis huit doubles-fautes et perdu six fois son service. Enfin, Alison Riske, tête de série n°13, a pris la porte face à son compatriote Jennifer Brady, après un match de 2h49 perdu 7-6, 1-6, 7-6. Brady a remporté le premier tie-break sur le score de 12-10 après avoir sauvé deux balles de set, et le dernier sur le score de 7-3.

Svitolina n'y arrive plus, Rybakina toujours là



Rien ne va plus pour Elina Svitolina. Eliminée en quarts de finale à Hua Hin alors qu'elle était tête de série n°1 et grande favorite, puis battue d'entrée à Dubai, l'Ukrainienne a encore été éliminée dès son premier match à Doha, contre Amanda Anisimova. La jeune Américaine, qu'on n'a plus trop revue depuis sa demi-finale surprise à Roland-Garros l'an passé (le décès de son père et entraîneur en août y est évidemment pour quelque chose), s'est imposée 6-3, 6-3 en 1h04, sans perdre son service, malgré trois occasions pour Svitolina. Anisimova a breaké à 2-1 dans le premier set et 2-2 et 5-3 dans le deuxième pour décrocher la troisième victoire de sa carrière sur une joueuse du Top 10. Dans le dernier match de la journée, Elena Rybakina, la joueuse en forme de 2020 (victoire à Hobart, finale à Shenzhen, St-Petersbourg et Dubai) a souffert mais a fini par battre Sorana Cirstea 3-6, 6-3, 6-1 en 1h42, dans un match marqué par dix breaks. Elle se rapproche d'un éventuel huitième de finale contre la n°1 mondiale Ashleigh Barty.



DOHA (QATAR, WTA Premier 5, dur extérieur, 2 986 561€)

Tenante du titre : Elise Mertens (BEL)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Siegemund (ALL, Q)

Van Uytvanck (BEL) - Rybakina (KAZ, n°14)

Muguruza (ESP, n°11) - Tomljanovic (AUS)

Yastremska (UKR) - Kenin (USA, n°6)



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Pera (USA, Q)

Jabeur (TUN, WC) - Brady (USA)

Strycova (RTC) - Ostapenko (LET)

Suarez Navarro (ESP) - Kvitova (RTC, n°8)



Anisimova (USA) bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3

Kuznetsova (RUS) - Swiatek (POL)

Mertens (BEL, n°16) - Putintseva (KAZ)

Kudermetova (RUS) - Bencic (SUI, n°4)



Bertens (PBS, n°7) bat Muchova (RTC) : 6-2, 6-4

Zvonareva (RUS, WC) - Zheng (CHN)

Sakkari (GRE, n°15) - Martincova (RTC, Q)

Kontaveit (EST) - Sabalenka (BIE, n°9)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Siegemund (ALL, Q) bat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-2

Van Uytvanck (BEL) bat Hercog (SLO) : 6-2, 6-2

Rybakina (KAZ, n°14) bat Cirstea (ROU, WC) : 3-6, 6-3, 6-1



Muguruza (ESP, n°11) bat Kasatkina (RUS, Q) : 7-5, 5-7, 6-3

Tomljanovic (AUS) bat Hon (AUS, Q) : 6-2, 6-4

Yastremska (UKR) bat Flipkens (BEL, Q) : 6-2, 6-4

Kenin (USA, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye

Pera (USA, Q) bat Garcia (FRA) : 6-3, 6-1

Jabeur (TUN, WC) bat Siniakova (RTC, Q) : 6-3, 6-2

Brady (USA) bat Riske (USA, n°13) : 7-6 (10), 1-6, 7-6 (3)



Strycova (RTC) bat Martic (CRO, n°10) : 4-6, 6-1, 6-2

Ostapenko (LET) bat Teichmann (SUI, Q) : 7-5, 2-6, 7-5

Suarez Navarro (ESP) bat Zhang (CHN) : 7-5, 6-0

Kvitova (RTC, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°5) - Bye

Anisimova (USA) bat Alexandrova (RUS) : 6-3, 7-6 (4)

Kuznetsova (RUS) bat Buyukakcay (TUR, WC) : 6-2, 6-2

Swiatek (POL) bat Vekic (CRO, n°17) : 6-4, 7-5



Mertens (BEL, n°16) bat Wang (CHN) : 6-1, 6-2

Putintseva (KAZ) bat Babos (HUN) : 6-3, 6-4

Kudermetova (RUS) bat Mladenovic (FRA) : 7-6 (6), 0-6, 6-3

Bencic (SUI, n°4) - Bye



Bertens (PBS, n°7) - Bye

Muchova (RTC) bat Linette (POL) : 6-3, 6-1

Zvonareva (RUS, WC) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-4

Zheng (CHN) bat Vondrousova (RTC, n°12) : 1-6, 6-3, 6-2



Sakkari (GRE, n°15) bat Goerges (ALL) : 6-4, 6-3

Martincova (RTC, Q) bat Doi (JAP, LL) : 6-2, 3-6, 6-2

Kontaveit (EST) bat Sevastova (LET) : 6-4, 7-6 (3)

Sabalenka (BIE, n°9) - Bye