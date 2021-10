WTA - Courmayeur : Après quatre ans d'attente, Donna Vekic renoue avec la victoire en tournoi

Donna Vekic attendait ça depuis tellement de temps. Après avoir attendu trois ans entre son premier titre à Kuala Lumpur en 2014 et le deuxième à Nottingham en 2017, la Croate a ajouté une troisième ligne à son palmarès quatre ans plus tard à l’occasion du tournoi WTA de Courmayeur. Pour cela, la 97eme mondiale a pris le meilleur en deux manches sur Clara Tauson. Une finale pour laquelle la tension était présente pour les deux joueuses, qui ont chacune concédé leur deux premiers jeux de services. Donna Vekic a alors réussi à prendre l’ascendant pour mener cinq jeux à deux puis avoir tout d’abord une balle de set sur le service de la Danoise puis deux autres sur son engagement. Mais, ne parvenant pas à conclure, la Croate a relancé son adversaire qui a pu revenir à hauteur puis l’emmener dans un jeu décisif.

Vekic était mieux dans le match

C’est alors que Clara Tauson s’est comme éteinte. Concédant les six premiers points du tiebreak, la 49eme joueuse mondiale s’est mise dans une position inconfortable. Parvenant à retarder l’échéance en remportant trois points à la suite, elle a fini par céder. Le gain de son premier jeu de service dans la deuxième manche pouvait laisser penser que Clara Tauson s’était relancée… mais ce n’était absolument pas le cas. En effet, Donna Vekic a alors enchaîné cinq jeux consécutifs, sauvant toutefois deux balles de débreak entretemps. La 97eme mondiale a alors géré la fin de match pour terminer le travail à la première occasion (7-6, 6-2 en 1h48’). Après deux succès lors de ses deux premières finales sur le circuit WTA cette année, Clara Tauson découvre les affres de la défaite dans la dernière rencontre d’un tournoi.



COURMAYEUR (Italie, WTA 250, dur, 201 975€)

Première édition



Finale

Vekic (CRO) bat Tauson (DAN, n°5) : 7-6 (3), 6-2



Demi-finales

Vekic (CRO) bat Paolini (ITA, n°7) : 6-2, 6-0

Tauson (DAN, n°5) bat Samsonova (RUS, n°3) : 4-6, 7-6 (8), 6-4



Quarts de finale

Paolini (ITA, n°7) bat Yastremska (UKR, n°10) : 6-4, 7-6 (4)

Vekic (CRO) bat Wang (CHN) : 6-4, 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS) : 6-1, 6-2

Tauson (DAN, n°5) bat Li (USA, n°9) : 3-6, 6-4, 6-2



Huitièmes de finale

Yastremska (UKR, n°10) bat Kozlova (UKR) : 6-1, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Stefanini (ITA, WC) : 6-4, 7-5

Vekic (CRO) bat S.Zheng (CHN) : 6-3, 6-4

Wang (CHN) bat Zhang (CHN, n°8) : 7-6 (5), 6-4



Kalinskaya (RUS) bat Riske (USA, n°6) : 6-3, 0-6, 6-3

Samsonova (RUS, n°3) bat Bolsova Zadoinov (ESP, Q) : 6-3, 6-3

Tauson (DAN, n°5) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 6-1

Li (USA, n°9) bat Frech (POL) : 5-7, 6-3, 6-1



1er tour

Yastremska (UKR, n°10) bat Diatchenko (RUS) : 6-3, 6-1

Kozlova (UKR) bat Bronzetti (ITA) : 6-1, 6-3

Stefanini (ITA, WC) bat Minella (LUX) : 6-3, 3-6, 7-5

Paolini (ITA, n°7) bat Di Giuseppe (ITA, Q) : 6-4, 6-1



S.Zheng (CHN) bat Martic (CRO, n°4) : 6-3, 6-4

Vekic (CRO) bat Q.Zheng (CHN, Q) : 7-6 (1), 6-2

Wang (CHN) bat Bucsa (ESP, Q) : 6-1, 5-0 abandon

Zhang (CHN, n°8) bat Pieri (ITA, WC) : 6-1, 6-3



Riske (USA, n°6) bat Raina (IND, LL) : 6-1, 6-1

Kalinskaya (RUS) bat Trevisan (ITA) : 6-2, 6-4

Bolsova Zadoinov (ESP, Q) bat Hsieh (TAI) : 6-1, 6-7 (2), 6-4

Samsonova (RUS, n°3) bat Wagner (ALL, Q) : 6-3, 6-0



Tauson (DAN, n°5) bat Voegele (SUI) : 6-2, 6-2

Gatto-Monticone (ITA, Q) bat Caregaro (ITA, WC) : 6-4, 7-6 (3)

Frech (POL) bat Radwanska (POL, LL) : 6-2, 6-4

Li (USA, n°9) bat Rakhimova (RUS) : 4-6, 6-3, 6-4