WTA : Cornet veut devenir romancière

How I feel about playing tennis again in a week 😀😎🤩🎾

Quand je réalise que je vais jouer au tennis dans une semaine 🤩🎾

D'autres dans mon cas ? pic.twitter.com/uRfmHzCs8h

— Alize Cornet (@alizecornet) May 5, 2020

[EMBED url="https://video-streaming.orange.fr/sports-extreme/wta-alize-cornet-tres-fiere-d-etre-la-marraine-de-l-association-princesse-paloma-CNT000001pBeb8.html"][/EMBED]Alizé Cornet, qui a déjà révélé plusieurs fois sa passion sur l'écriture à l'occasion de ce confinement, profite de cette période de repos forcé pour rédiger un roman, après avoir bouclé l'an dernier une autobiographie qui paraîtra au mois de septembre. Pour L'Equipe, la joueuse française explique que, après avoir accompli son « premier rêve du tennis » : « Quand j'ai écrit mon bouquin, je me suis dit : 'Ça me plaît tellement que je me verrais en faire mon métier pour de bon.' »Elle assure que son récit autobiographique, qui s'intitulera Sans compromis, n'a: « Ça m'a fait la main d'écrire toutes ces choses depuis que je suis toute petite, et quand j'ai eu envie d'écrire ce bouquin, il s'est fait quasiment tout seul. Je n'ai vraiment mis aucun filtre, j'ai tout livré en l'état. Je l'ai écrit de la première à la dernière ligne, c'était très important. » Quant à son éventuelle seconde carrière, elle commence à jauger la difficulté du roman par rapport à cet exercice d'autobiographie : « Ça prend dix fois plus de temps, parce qu'on part de rien du tout. Il faut se renouveler, avoir de l'imagination, être créatif... Ça me plaît, mais est-ce que j'arriverai à le faire pendant des années ? Je ne sais pas. Mais c'est excitant, aussi, de ne pas savoir. »