WTA - Cleveland : Pas de finale pour Cornet, battue par Sasnovich

Pas de quinzième finale en carrière pour Alizé Cornet. A la recherche d'une première finale depuis Chicago 2021 et d'un premier titre depuis Gstaad 2018, la joueuse française de 32 ans s'est inclinée en demi-finale du tournoi de Cleveland, qui sert de préparation à l'US Open.Face à cette joueuse contre qui elle avait perdu lors de leurs deux confrontations (en 2017 et 2018), Cornet a très bien entamé le match en menant 3-0. Mais la Biélorusse a fini par rentrer dans son match et elle a gagné quatre jeux de suite, avant de se faire breaker une nouvelle fois (4-4). Cornet a encore perdu son service à 5-5, mais elle est parvenue à recoller immédiatement (6-6), et a gagné le tie-break 7-5.Sur sa lancée, elle a mené 3-1 dans le deuxième set, puis Sasnovich a pris les devants (4-3). A 4-4, la Française a encore pris le service adverse et a donc servi pour le match, mais son adversaire n'a rien lâché et a gagné trois jeux d'affilée pour égaliser à une manche partout. Mais si les deux premières manches ont été serrées, cela n'a pas été le cas de la troisième :C'est donc la Biélorusse de 28 ans qui va disputer la quatrième finale de sa carrière, face à Bernarda Pera ou Liudmila Samsonova. Alizé Cornet, quant à elle, a un immense défi devant elle. Elle va en effet affronter dès le premier tour de l'US Open la tenante du titre Emma Raducanu. Quoi qu'il arrive lors de cette rencontre, la Française deviendra la joueuse ayant disputé le plus de tournois du Grand Chelem d'affilée : 63 !