WTA - Cincinnati : Les favorites assurent

Les deux premières têtes de série à entrer en lice dans le tournoi de Cincinnati se sont imposées sans trembler. Barbora Krejcikova et Petra Kvitova ont fait respecter la logique. En deux sets, elles ont pris le meilleur sur Daria Kasatkina (6-3, 6-2) et Madison Keys (7-5, 6-4). Si les favorites ont facilement gagné ce lundi dans l'Ohio, la victoire la plus convaincante du jour est à mettre à l'actif d'une wild-card : Jil Belen Teichmann. Invitée, la Suissesse s'est imposée en 1h00 face à Sorana-Mihaela Cirstea (6-2, 6-0). La Suissesse n'a laissé que deux jeux à la 40eme du classement WTA. Sans un passage à vide à 4-0 dans la première manche, Jelena Ostapenko aurait pu en faire autant face à Tamara Zidansek (7-5, 6-1). Ses difficultés à conclure le premier set ont été le seul point noir de sa victoire en deux sets sur la Slovène.



CINCINNATI (Etats-Unis, WTA 1000, dur, 1 816 008€)

Tenante du titre : Victoria Azarenka (BIE)



1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Sasnovich (BIE, Q) - Watson (GBR, Q)

Riske (USA) - Fernandez (CAN, Q)

Samsonova (RUS, Q) - Azarenka (BIE, n°14)



Krejcikova (RTC, n°9) bat Kasatkina (RUS) : 6-3, 6-2

McNally (USA, WC) - Yastremska (UKR)

Garcia (FRA, Q) - Stephens (USA, WC)

Muguruza (ESP, n°8) - Bye



Svitolina (UKR, n°4) - Bye

Sakkari (GRE) - Kerber (ALL)

Ostapenko (LET) bat Zidansek (SLO) : 7-5, 6-1

Alexandrova (RUS) - Brady (USA, n°13)



Kvitova (RTC, n°11) bat Keys (USA) : 7-5, 6-4

Kudermetova (RUS) - Paolini (ITA, Q)

Jabeur (TUN) - Kontaveit (EST)

Swiatek (POL, n°6) - Bye



Ka.Pliskova (RTC, n°5) - Bye

Putintseva (KAZ) - Zhang (CHN, Q)

Pegula (USA) - Giorgi (ITA, SE)

Linette (POL) - Halep (ROU, n°12)



Mertens (BEL, n°15) - Podoroska (ARG)

Stosur (AUS, WC) - Rybakina (KAZ)

Badosa (ESP) - Martic (CRO)

Sabalenka (BIE, n°3) - Bye



Andreescu (CAN, n°7) - Bye

Muchova (RTC) - Konta (GBR)

Collins (USA) - Rogers (USA)

Vondrousova (RTC) - Bencic (CAN, n°10)



Pavlyuchenkova (RUS, n°16) - Pera (USA, WC)

Teichmann (SUI, WC) bat Cirstea (ROU) : 6-2, 6-0

Hsieh (TAI, Q) - Gauff (USA)

Osaka (JAP, n°2) - Bye