WTA - Cincinnati : Garcia s'invite dans le grand tableau

Caroline Garcia repart de l'avant. Coupée dans son élan par sa compatriote Alizé Cornet au premier tour à Toronto la semaine dernière, la Lyonnaise a retrouvé de sa superbe ce week-end non loin de là, à Cincinnati, où elle était pourtant contrainte de disputer les qualifications pour avoir une chance de rejoindre le grand tableau. Mission accomplie pour la numéro 1 française à l'issue de deux jours certes pas simples mais qui ont souri une nouvelle fois à celle qui vient de remporter en s'imposant à Varsovie et Bad Homburg davantage de tournois que sur les cinq dernières années. Garcia, 35eme mondiale ce lundi au classement WTA, rejoint donc dans le tableau Cornet, seule Tricolore en lice avant que sa compatriote ne s'invite. La lauréate du tournoi de Varsovie le mois dernier a validé son billet après sa victoire contre l'Allemande Andrea Petkovic.

Le vilain tour joué à Parry

Un succès dans la douleur (6-2, 6-7, 6-2) pour la joueuse de 28 ans, embarquée dans un troisième set contre la 106eme au classement alors que la manière dont elle avait enlevé la première manche semblait plutôt promettre un cavalier seul de Garcia. Finalement, cette dernière a dû batailler jusqu'au bout, avec la délivrance que l'on sait et un troisième set remporté paradoxalement tout aussi facilement par notre représentante. Au premier tour de ces qualifications du rendez-vous américain programmé à deux semaines de l'US Open, "Caro" avait déjà eu besoin de trois sets pour se défaire de... Diane Parry. Malheureusement pour les deux Françaises, le tirage au sort avait en effet décidé de les opposer, avec naturellement malheur à la vaincue. Malgré un meilleur début de match que son aînée, c'est finalement la Boulonnaise, absente à Toronto, qui avait quitté le court tête basse après la victoire renversante (4-6, 6-3, 6-2) d'une Garcia ayant terminé la rencontre en boulet de canon. Cela méritait bien de se hisser dans le grand tableau.