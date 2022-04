WTA - Charleston : Qualification laborieuse pour Bencic

Belinda Bencic a joué à se faire peur. Tête de série numéro 10 à Charleston, la Suissesse s’est retrouvée avec un set de retard face à Xiyu Wang, 149eme mondiale. Un seul break dans le septième jeu a suffi à cette dernière pour prendre l’avantage. Un avantage que la Chinoise a confirmé en prenant le service de la 21eme mondiale sur un jeu blanc. Toutefois, Belinda Bencic a su se reprendre, égaliser à cinq jeux partout pour ensuite manquer une balle de set sur le service de son adversaire. Remportant cinq points de suite dans le tiebreak, la Suissesse a su se relancer puis frapper d’entrée à l’entame du troisième set. Après ce break précoce, c’est sur le service de Xiyu Wang que Belinda Bencic a mis un terme à la rencontre (4-6, 7-6, 6-3 en 2h28’). Les Américaines ont répondu présent avec la qualification de Lauren Davis face à Mariam Bolkvadze (6-2, 6-3 en 1h26’) mais également d’Hailey Baptiste, future adversaire d'Alizé Cornet, face à Elena Gabriela Ruse (6-3, 6-0 en 1h03’) et de Coco Vandeweghe contre Anastasia Gasanova (6-3, 4-6, 6-3 en 2h28’). Madison Brengle, quant à elle, a dû jeter l’éponge contre sa compatriote Emma Navarro (6-7, 6-2, 3-0 en 1h53’) quand Katie Volynets a logiquement chuté contre Magda Linette (4-6, 6-3, 7-6 en 2h29’).



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Tenante du titre : Veronika Kudermetova (RUS)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Riske (USA) - McNally (USA, WC)

Putintseva (KAZ) - Anderson (USA, Q)

Anisimova (USA, n°15) bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5



Vandeweghe (USA, LL) bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Davis (USA) bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3

Pegula (USA, n°6) - Bye



Jabeur (TUN, n°4) - Bye

Navarro (USA, WC) bat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandon

Begu (ROU) bat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4

Chang (USA, Q) - Tomljanovic (AUS, n°14)



Cornet (FRA, n°12) bat Parks (USA) : 6-0, 7-5

Baptiste (USA) bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0

Kalinina (UKR) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°5) - Bye



Fernandez (CAN, n°7) - Bye

Linette (POL) bat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2

Frech (POL) bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandon



Stephens (USA, n°13) - Zheng (CHN)

Alexandrova (RUS) bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1

Zavatska (UKR) bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye



Kudermetova (RUS, n°8) - Bye

Elkeri (NOR, Q) bat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3



Zhang (CHN, n°16) bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4

Liu (USA) bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2

Bondar (HUN) bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4

Badosa (ESP, n°2) - Bye