WTA - Charleston : Cornet s'invite en huitièmes de finale

Alizé Cornet poursuit son beau parcours à Charleston. Après avoir dominé Alycia Parks au premier tour, la Niçoise s’est jouée d’une autre Américaine pour s’ouvrir les portes des huitièmes de finale. 124eme mondiale, Hailey Baptiste n’a pas opposé une grande résistance à la tête de série numéro 12 du tournoi. En effet, la seule petite alerte pour Alizé Cornet a été au début de la première manche. Après avoir pris le service de son adversaire dans le quatrième jeu, la Tricolore n’a pas été en mesure de confirmer son break dans la foulée. Toutefois, remportant les trois derniers jeux, la 34eme mondiale a empoché le premier set. C’est alors que la pluie s’est invitée sur Charleston mais sans que la dynamique d’Alizé Cornet ne soit enrayée, bien au contraire. A la reprise du match, la Française a remporté les quatre premiers jeux de la deuxième manche, prenant deux fois le service d’Hailey Baptiste, qui a manqué deux occasions de réduire l’écart. Des opportunités qui ne se sont ensuite plus présentées. A sa première balle de match, Alizé Cornet a mis un terme au suspense (6-3, 6-2 en 1h11’). Madison Keys, propulsée tête de série numéro 9 après le forfait de la tenante du titre Veronika Kudermetova, a également validé son billet pour les quarts de finale aux dépens d’Ulrikke Elkeri (6-3, 6-1 en 1h06’). Amanda Anisimova, quant à elle, a balayé Yulia Putintseva (6-1, 6-2 en 1h12’).



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Tenante du titre : Veronika Kudermetova (RUS)



2eme tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Riske (USA)

Anisimova (USA, n°15) bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2

Vandeweghe (USA, LL) - Davis (USA)

Paolini (ITA) - Pegula (USA, n°6)



Jabeur (TUN, n°4) - Navarro (USA, WC)

Begu (ROU) - Chang (USA, Q) ou Tomljanovic (AUS, n°14)

Cornet (FRA, n°12) bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2

Kalinina (UKR) - Rybakina (KAZ, n°5)



Fernandez (CAN, n°7) - Linette (POL)

Kanepi (EST) - Frech (POL)

Zheng (CHN) - Alexandrova (RUS)

Zavatska (UKR) - Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 7-5 2-3 interrompu



Keys (USA, n°9) bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1

Fruhvirtova (RTC, WC) - Bencic (SUI, n°10)

Zhang (CHN, n°16) - Liu (USA)

Bondar (HUN) - Badosa (ESP, n°2)



1er tour

Sabalenka (BIE, n°1) - Bye

Riske (USA) bat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3

Putintseva (KAZ) bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)

Anisimova (USA, n°15) bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5



Vandeweghe (USA, LL) bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3

Davis (USA) bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3

Paolini (ITA) bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3

Pegula (USA, n°6) - Bye



Jabeur (TUN, n°4) - Bye

Navarro (USA, WC) bat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandon

Begu (ROU) bat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4

Chang (USA, Q) - Tomljanovic (AUS, n°14) : 5-7 4-4 interrompu



Cornet (FRA, n°12) bat Parks (USA) : 6-0, 7-5

Baptiste (USA) bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0

Kalinina (UKR) bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4

Rybakina (KAZ, n°5) - Bye



Fernandez (CAN, n°7) - Bye

Linette (POL) bat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)

Kanepi (EST) bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2

Frech (POL) bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandon



Zheng (CHN) bat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0

Alexandrova (RUS) bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1

Zavatska (UKR) bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2

Ka.Pliskova (RTC, n°3) - Bye



Keys (USA, n°9) - Bye

Elkeri (NOR, Q) bat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3

Bencic (SUI, n°10) bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3



Zhang (CHN, n°16) bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4

Liu (USA) bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2

Bondar (HUN) bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4

Badosa (ESP, n°2) - Bye