Putintseva au rendez-vous, pas Rybakina

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

1er tour

Mladenovic (FRA)

Cornet (FRA)

Comme à Dubaï début mars et à Miami la semaine dernière,, 17eme mondiale et exemptée de premier tour sur la terre battue de la Caroline du Sud en tant que tête de série numéro 7 du tournoi. Cornet, autre Française avec Kristina Mladenovic à être engagée à Charleston cette semaine, n'est pourtantAvant de redresser la barre (victoire 4-6, 6-4, 6-4), notre représentante a ainsi beaucoup souffert.La 59eme mondiale s'est parfaitement reprise et a réussi à recoller à un set partout. De nouveau breakée la première dans le dernier set, puis une deuxième fois un peu plus tard par Pera (4-3 à ce moment de la partie pour l'Américaine),A Dubaï, elle n'avait pas pesé lourd contre Aryna Sabalenka. Même chose à Miami, où Kvitova avait balayé la Niçoise. Contre Mertens, elle sera loin d'être favorite de nouveau.Dans les autres rencontres du jour à Charleston, on notera notamment qu'une tête de série a déjà pris la porte. Opposée à Caty McNally, Elena Rybakina n'a pas pu aller plus loin que le premier set.En revanche, ça passe pour Yulia Putintseva. Alors qu'elle devait initialement défier Andrea Petkovic, la têté de série n°11 du tournoi a finalement battu Dart en deux manches (7-6, 6-4) et 2h02 de jeu. Au prochain tour, la Kazakhe affrontera une compatriote, en la personne de Zarina Diyas.- Byebat Shvedova (KAZ) : 6-3, 6-3- Rogers (USA)bat Linette (POL) : 5-7, 6-2, 6-3bat Rybakina (KAZ, n°10) : 6-4, abandonSevastova (LAT) - Potapova (RUS)bat Gracheva (RUS) : 3-6, 7-5, 6-1- Bye- Byebat Di Lorenzo (USA) : 6-2, 6-2Zarazua (MEX) - Navarro (USA, WC)bat Krawczyk (USA, Q) : 6-1, 6-2bat Babos (HON) : 6-2, 7-5bat McHale (USA) : 6-3, 6-0Stephens (USA) - Xin.Wang (CHN, LL)- Bye- Byebat Min (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Vikhlyantseva (RUS, Q) : 6-3, 6-1bat Dart (GBR, LL) : 7-6 (8), 6-4S.Zhang (CHN, n°16) - Fernandez (CAN)Talaba (ROU, Q) - Kovinic (MNE)bat Muhammad (USA, Q) : 6-2, 6-4- Bye- Byebat Pera (USA) : 4-6, 6-4, 6-4Dolehide (USA, LL) - Baptiste (USA, WC)Trevisan (ITA) - Jabeur (TUN, n°12)Gauff (USA, n°14) - Pironkova (BUL)Hibino (JPN) - Samsonova (RUS)) bat Brengle (USA) : 6-4, 6-2- Bye