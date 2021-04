Bencic prend la porte



Kenin n'y arrive pas



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

2eme tour



Cornet (FRA)





Un huitième de finale pour Alizé Cornet ! Tombeuse de Bernarda Pera au premier tour à Charleston, la Française s'est offert une tête de série, en la personne d'Elise Mertens (n°7), au deuxième.Comme souvent depuis le début du tournoi pour toutes les joueuses, elles ont eu mal au service, avec 7 doubles-fautes commises et 7 breaks concédés par la Belge, et 4 doubles-fautes commises et 5 breaks concédés par la Française. Cornet a bien entamé le match en menant 3-1, mais Mertens est revenue à 3-3, puis s'est procurée deux balles de set à 5-4. Mais la Niçoise les a sauvées, et a breaké à 6-5 pour empocher la première manche. Dans la deuxième, les deux joueuses ont perdu leur service de 1-1 à 3-3, et c'est finalement la 59eme joueuse mondiale qui a eu le dernier mot, avec un break à 4-3, qui lui permet de rallier les huitièmes de finale. Cornet sera opposée pour la deuxième fois de sa carrière (elle avait perdu en 2019 sur le gazon d'Eastbourne) à Ons Jabeur. La tête de série n°12 s'est débarrassée de la wild-card américaine Hailey Baptiste sur le score de 6-3, 6-3 en 1h09, en breakant à 0-0, 4-2 et 5-3 dans le premier set et à 2-1 dans le deuxième.Battue au troisième tour à Miami, Belinda Bencic avait obtenu une wild-card de dernière minute à Charleston, où elle n'a pas prévu de jouer, mais son apparition en Caroline du Sud a été de courte durée. La Suissesse, tête de série n°5, a été éliminée dès son entrée en lice par Paula Badosa, 71eme mondiale.Malgré un service irrégulier (10 aces, 11 doubles-fautes au total), Badosa a remporté le premier set sans problème en breakant à 0-0 et 4-2. Dans le deuxième, elle a été menée 3-1, puis a enchaîné quatre jeux de suite pour se procurer deux balles de match à 5-3. Mais Bencic les a sauvées et s'est finalement imposée au tie-break, sur le score de 7-2. Cependant, la n°12 mondiale avait visiblement tout donné, car elle n'a pas existé dans le troisième set, perdant son service à 1-0 et 3-0, puis le match un peu plus tard. Marie Bouzkova, tête de série n°17, a quant à elle perdu un très long match de 2h52 contre Ajla Tomljanovic : 4-6, 7-5, 7-5, avec treize breaks au totalOpérée de l'appendicite juste après l'Open d'Australie, Sofia Kenin tente de retrouver peu à peu son niveau, mais c'est difficile pour la n°4 mondiale, qui avait été battue au troisième tour à Miami, et qui est éliminée dès son entrée en lice à Charleston.Kenin a notamment galéré au service, avec 20 balles de break à défendre. Davis en a converties huit, mais s'est fait elle-même breakée sept fois. Kenin a empoché le premier set après un break décisif à 4-4, puis a perdu le deuxième en se faisant breaker à 4-3 et le dernier en se faisant breaker à 3-3. Davis sera opposée à une autre Américaine au tour suivant, Coco Gauff, qui a remporté un match au scénario identique contre Liudmila Samsonova : 4-6, 6-1, 6-4 en 2h01. La tête de série n°14 et la Russe terminent avec les mêmes statistiques au service : 7 aces et 4 balles de break sauvées sur 10. Samsonova a remporté le premier set en breakant d'entrée, puis a perdu le deuxième en encaissant six jeux de suite après avoir une nouvelle fois breaké d'entrée. Dans le troisième, la Russe a mené 3-1, puis Gauff a égalisé à 3-3, et a a finalement réussi le break décisif à 4-4.Barty (AUS, n°1) - Doi (JPN)Rogers (USA) - Anisimova (USA, n°13)bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4Navarro (USA, WC) - Kudermetova (RUS, n°15)bat Bouzkova (RTC, n°17) : 4-6, 7-5, 7-5Stephens (USA) - Keys (USA, n°8)bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2bat Fernandez (CAN) : 6-4, 3-6, 6-3bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2bat Mertens (BEL, n°7) : 7-5, 6-3bat Baptiste (USA, WC) : 6-3, 6-3bat Samsonova (RUS) : 4-6, 6-1, 6-4bat Kenin (USA, n°2) : 4-6, 6-3, 6-4