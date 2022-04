WTA - Charleston : Bencic s'offre Badosa

Sensational comeback 💫



🇨🇭 @BelindaBencic passes the Badosa test and books a spot in the semifinals!#CharlestonOpen pic.twitter.com/by0YoGBPmn

— wta (@WTA) April 8, 2022

CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 814 114€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale



Cornet (FRA, n°12)

2eme tour

Cornet (FRA, n°12)

1er tour

Cornet (FRA, n°12)

Belinda Bencic dans le dernier carré ! Tête de série n°10 sur la terre battue de Charleston, la Suissesse a créé la surprise en renversant la n°2, Paula Badosa, sur le score de 2-6, 7-6, 6-4 en 2h49, dans un match marqué par sept breaks.Mais elle a su se reprendre pour revenir à 4-4, puis s'imposer au tie-break (7-2). Dans la dernière manche, Bencic a réussi un break décisif à 3-3 et a décroché sa qualification pour les demi-finales, ce qui lui permettra de retrouver le Top 20 lundi prochain.Anisimova (USA, n°15) - Vandeweghe (USA, LL)Jabeur (TUN, n°4) - Kalinina (UKR)Linette (POL) - Alexandrova (RUS)bat Badosa (ESP, n°2) : 2-6, 7-6 (2), 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1)bat Pegula (USA, n°6) : 6-4, 3-6, 6-4bat Begu (ROU) : 6-3, 6-2bat: 7-6 (5), 7-5bat Kanepi (EST) : 6-3, 4-6, 6-2bat Ka.Pliskova (RTC, n°3) : 6-3, 6-1bat Keys (USA, n°9) : 6-4, 6-4bat Liu (USA) : 3-6, 7-6 (8), 6-1bat Riske (USA) : 7-6 (3), 6-4bat Putintseva (KAZ) : 6-1, 6-2bat Davis (USA) : 3-6, 6-3, 6-3bat Paolini (ITA) : 6-2, 6-1bat Navarro (USA, WC) : 6-3, 6-2bat Tomljanovic (AUS, n°14) : 6-2, 6-3bat Baptiste (USA) : 6-3, 6-2bat Rybakina (KAZ, n°5) : 6-4, 2-6, 6-4bat Fernandez (CAN, n°7) : 3-6, 6-3, 6-4bat Frech (POL) : 7-5, 6-3bat Zheng (CHN) : 2-6, 7-5, 5-2 abandonbat Zavatska (UKR) : 5-7, 7-5, 6-4bat Elkeri (NOR, Q) : 6-3, 6-1bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-1, 7-6 (6)bat Zhang (CHN, n°16) : 7-5, 2-6, 6-4bat Bondar (HUN) : 6-1, 6-4- Byebat McNally (USA, WC) : 7-5, 6-3bat Anderson (USA, Q) : 6-2, 7-6 (9)bat Vickery (USA, Q) : 6-0, 7-5bat Gasanova (RUS) : 6-3, 4-6, 6-3bat Bolkvadze (GEO) : 6-2, 6-3bat Lee (ROU, Q) : 6-2, 6-3- Bye- Byebat Brengle (USA) : 6-7 (4), 6-2, 3-0 abandonbat Xinyu Wang (CHN) : 7-6 (2), 6-4bat Chang (USA, Q) : 7-5, 6-4bat Parks (USA) : 6-0, 7-5bat Ruse (ROU) : 6-3, 6-0bat Sasnovich (BIE) : 6-4, 6-4- Bye- Byebat Volynets (USA) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)bat Rogers (USA) : 6-7 (2), 7-5, 6-2bat Kvitova (RTC, n°11) : 7-6 (6), 3-2, abandonbat Stephens (USA, n°13) : 6-3, 4-6, 6-0bat Kiick (USA, Q) : 6-1, 6-1bat Yuan (CHN) : 6-4, 6-2- Bye- Byebat Kichenok (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-2bat Konjuh (CRO) : 4-6, 6-1, 6-3bat Xiyu Wang (CHN) : 4-6, 7-6 (5), 6-3bat Di Lorenzo (USA, Q) : 6-2, 6-4bat Watson (GBR, Q) : 6-4, 6-2bat Hartono (PBS) : 6-1, 6-4- Bye