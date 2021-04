WTA - Charleston : Bencic prend la porte

Battue au troisième tour à Miami, Belinda Bencic avait obtenu une wild-card de dernière minute à Charleston, où elle n'a pas prévu de jouer, mais son apparition en Caroline du Sud a été de courte durée. La Suissesse, tête de série n°5, a été éliminée dès son entrée en lice par Paula Badosa, 71eme mondiale. L'Espagnole s'est imposée 6-2, 6-7, 6-1 après 2h20 de jeu, même si elle aurait pu conclure plus rapidement. Malgré un service irrégulier (10 aces, 11 doubles-fautes au total), Badosa a remporté le premier set sans problème en breakant à 0-0 et 4-2. Dans le deuxième, elle a été menée 3-1, puis a enchaîné quatre jeux de suite pour se procurer deux balles de match à 5-3. Mais Bencic les a sauvées et s'est finalement imposée au tie-break, sur le score de 7-2. Cependant, la n°12 mondiale avait visiblement tout donné, car elle n'a pas existé dans le troisième set, perdant son service à 1-0 et 3-0, puis le match un peu plus tard.



CHARLESTON (Etats-Unis, WTA 500, terre battue, 480 921 €)

Tenante du titre (en 2019) : Madison Keys (USA)



2eme tour

Barty (AUS, n°1) - Doi (JPN)

Rogers (USA) - Anisimova (USA, n°13)

McNally (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (3), 2-6, 6-4

Badosa (ESP) bat Bencic (SUI, n°5, WC) : 6-2, 6-7 (2), 6-1



Nara (JAP, Q) bat Osuigwe (USA, LL) : 6-1, 6-4

Navarro (USA, WC) - Kudermetova (RUS, n°15)

Bouzkova (RTC, n°17) - Tomljanovic (AUS)

Stephens (USA) - Keys (USA, n°8)



Muguruza (ESP, n°6) bat Frech (POL, Q) : 6-1, 6-3

Putintseva (KAZ, n°11) bat Diyas (KAZ) : 6-2, 6-2

Fernandez (CAN) - Kovinic (MNE)

Kvitova (RTC, n°3, WC) bat Sanders (AUS, Q) : 7-6 (4), 6-2



Mertens (BEL, n°7) - Cornet (FRA)

Baptiste (USA, WC) - Jabeur (TUN, n°12)

Gauff (USA, n°14) - Samsonova (RUS)

Davis (USA) - Kenin (USA, n°2)