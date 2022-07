WTA - Budapest : Sasnovich passe en trois sets, Ruse au tapis

Un match russo-ukrainien au deuxième tour

Le tournoi de Budapest, qui se déroule sur terre battue, a débuté ce lundi, avec Barbora Krejcikova et Martina Trevisan en principales têtes d'affiche. Ce lundi, deux têtes de série étaient programmés sur le court hongrois, et elles n'ont pas connu la même réussite. La n°36 mondiale Aliaksandra Sasnovich, de retour à la compétition après deux semaines d'absence car elle était interdite de Wimbledon en tant que biélorusse, a bien entamé son tournoi, avec une victoire contre Fanny Stollar, une joueuse hongroise issue des qualifications.Passée totalement à coté du deuxième set, Sasnovich s'est bien reprise dans le troisième, en breakant à 3-2 et 4-3, avant de conclure sur un jeu blanc. Prochaine adversaire : la qualifiée américaine Bernarda Pera.En revanche, le tournoi est déjà terminé pour la tête de série n°7, Gabriela Ruse. La Roumaine a été éliminée par la Russe Kamilla Rakhimova sur le score de 6-4, 6-7, 6-3 après un combat de 3h04. En difficulté au service (7 doubles-fautes pour Rakhimova, 6 pour Ruse), les deux joueuses ont concédé de nombreux breaks (5 pour la Russe, 7 pour la Roumaine). Rakhimova a notamment manqué une balle de match à 6-4, 5-4, mais elle a réussi à faire la différence dans le dernier set, non sans une nouvelle frayeur, puisqu'elle a vu son adversaire revenir de 0-3 à 3-3, mais est parvenue à la breaker une dernière fois à 5-3.