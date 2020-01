WTA - Brisbane : Pliskova peut rêver du triplé

Victorieuse à Brisbane en 2017 et 2019, Karolina Pliskova peut toujours rêver du triplé ! La Tchèque disputera en effet la finale ce dimanche, même si elle est passée tout près de l'élimination. Opposée à Naomi Osaka en demi-finale, elle a sauvé une balle de match, avant de s'imposer 6-7, 7-6, 6-2 en 2h50. Cette rencontre entre la n°2 et la n°4 mondiale (qui retrouvera le podium ce lundi), qui en étaient à 2-2 dans leurs confrontations, a tenu toutes ses promesses. A l'image de cette première manche où les deux joueuses ont tenu leur service (16 aces pour Osaka au total dans ce match, 15 pour Pliskova) mais où la Japonaise a fini par l'emporter 12-10 au tie-break en sauvant deux balles de set. Dans le deuxième, Osaka pensait avoir fait le plus dur en breakant à 5-5, mais elle a perdu ses moyens au moment de servir pour le gain de cette rencontre, manquant une balle de match à 40-30, avant d'encaisser les trois points suivants, puis de perdre 7-3 au tie-break. Un coud dur qu'elle n'a pas parvenu à digérer, puisqu'elle a été breakée d'entrée de troisième set, puis a manqué trois balles de 3-3 avant de perdre encore son service à 4-2, et finalement s'incliner sur la troisième balle de match de la Tchèque. Pliskova visera le seizième titre de sa carrière face à Madison Keys, la n°13 mondiale, qu'elle n'a encore jamais affrontée.

Keys visera son sixième titre

L'Américaine a créé une petite surprise en éliminant Petra Kvitova, la n°7 mondiale, sur le score de 3-6, 6-2, 6-3 en 2h01. Les deux joueuses ont eu beaucoup de mal à tenir leur service, si bien que la Tchèque a remporté le premier set malgré un break concédé, avant de perdre le deuxième après avoir mené 2-0. Tout s'est dont joué dans la troisième manche, où il y a eu cinq break d'affilée entre 2-1 et 5-3 pour Keys qui, au bon moment, est parvenue à garder sa mise en jeu pour s'imposer. La joueuse de bientôt 25 ans visera le sixième titre de sa carrière.



BRISBANE (Australie, WTA Premier, dur extérieur, 1 343 849€)

Tenante du titre : Karolina Pliskova (RTC)



Finale

Keys (USA, n°8) - Ka.Pliskova (RTC, n°2)



Demi-finales

Keys (USA, n°8) bat Kvitova (RTC, n°5) : 3-6, 6-2, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Osaka (JAP, n°3) : 6-7 (10), 7-6 (3), 6-2





Quarts de finale

Kvitova (RTC, n°5) bat Brady (USA, Q) : 6-4, 6-2

Keys (USA, n°8) bat Collins (USA) : 6-4, 6-1

Osaka (JAP, n°3) bat Bertens (PBS, n°6) : 6-3, 3-6, 6-3

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Riske (USA) : 7-6 (6), 6-3



2eme tour

Brady (USA, Q) bat Barty (AUS, n°1) : 6-4, 7-6 (4)

Kvitova (RTC, n°5) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-3, 6-2

Collins (USA) bat Putintseva (KAZ, Q) : 6-1, 6-0

Keys (USA, n°8) bat Stosur (AUS, WC) : 7-5, 6-3



Bertens (PBS, n°6) bat Kontaveit (EST) : 6-3, 2-6, 7-5

Osaka (JAP, n°3) bat Kenin (USA) : 6-7 (3), 6-3, 6-1

Riske (USA) bat Strycova (RTC) : 6-3, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) bat Tomljanovic (AUS, WC) : 6-4, 6-7 (5), 6-1





1er tour

Barty (AUS, n°1) - Bye

Brady (USA, Q) bat Sharapova (RUS, WC) : 3-6, 3-1, 7-6 (3)

Samsonova (RUS, Q) bat Stephens (USA) : 6-4, 2-6, 6-3

Kvitova (RTC, n°5) bat Pavlyuchenkova (RUS) : 2-6, 6-1, 6-0



Collins (USA) bat Svitolina (UKR, n°4) : 6-1, 6-1

Putintseva (KAZ, Q) bat Vekic (CRO) : 6-3, 3-6, 7-5

Stosur (AUS, WC) bat Kerber (ALL) : 7-6 (5), 7-6 (4)

Keys (USA, n°8) bat Bouzkova (RTC, Q) : 6-3, 6-2



Bertens (PBS, n°6) bat Yastremska (UKR) : 6-4, 1-6, 6-3

Kontaveit (EST) bat Hsieh (TAI) : 6-4, 6-1

Kenin (USA) bat Sevastova (LET) : 7-6 (1), 6-4

Osaka (JAP, n°3) bat Sakkari (GRE) : 6-2, 6-7 (4), 6-3



Strycova (RTC) bat Konta (GBR, n°7) : 6-2, 3-6, 6-3

Riske (USA) bat Muchova (RTC) : 6-4, 6-2

Tomljanovic (AUS, WC) bat Hon (AUS, WC) : 6-2, 4-6, 6-4

Ka.Pliskova (RTC, n°2) - Bye