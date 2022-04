Maria Camila Osorio Serrano n’a pas perdu ses bonnes habitudes. Sacrée devant son public l'an passé, la Colombienne a lancé son parcours dans le tournoi WTA de Bogota par une victoire sur la Suissesse Ylena In-Albon. Cette dernière, après avoir su revenir à une manche partout, a finalement jeté l’éponge au début du troisième set (7-6, 2-6, 2-2 en 2h13’). Maria Camila Osorio Serrano affrontera pour une place en quarts de finale Ipek Oz. La Turque a remporté un duel de qualifiées contre la Chilienne Daniela Seguel (6-2, 7-5 en 1h23’). Ca passe également pour la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 59eme joueuse mondiale et tête de série n°2, contre la Hongroise Reka-Luca Jani, 138eme joueuse mondiale, en trois sets (6-4, 4-6, 7-5) et 2h39 de jeu. Anna Karolina Schmiedlova, quant à elle, ne sera pas restée très longtemps à Bogota. La Slovaque, tête de série numéro 6, a échoué à passer le premier tour malgré le gain de la première manche face à Yuliana Lizarazo, locale de l’étape. La Colombienne, après avoir su recoller à un set partout au jeu décisif, a largement dominé l’ultime set (4-6, 7-6, 6-2 en 2h45). Sa compatriote Yuliana Monroy a connu moins de réussite face à la Géorgienne Ekaterine Gorgadze (6-0, 6-3 en 1h07’). Harriet Dart, tête de série numéro 8, a également vu son parcours s’achever prématurément. La Britannique a été balayée en deux manches sèches par la Russe Elina Avanesyan (6-1, 6-2 en 1h19’). Kamilla Rakhimova, quant à elle, a pris le meilleur sur Aleksandra Krunic (6-2, 3-6, 7-5 en 2h09’). Astra Sharma, tête de série numéro 7, est également passée à côté de son entrée en lice avec une défaite en trois manches contre la qualifiée néerlandaise Suzan Lamens (6-4, 1-6, 6-4 en 1h58’). Cette dernière aura pour prochaine adversaire la Roumaine Irina Bara, tombeuse de Paula Ormaechea (6-3, 7-5 en 1h43’). Dayana Yastremska a mis un terme au parcours de la tête de série numéro 4 Panna Udvardy (7-5, 6-1 en 1h17').



BOGOTA (Colombie, WTA 250, terre battue, 216 747€)

Tenante du titre : Maria Camilia Osorio Serrano (COL)



Huitièmes de finale

Osorio Serrano (COL, n°1) - Oz (TUR, Q)

Stefanini (ITA) - Avanesyan (RUS)

Yastremska (UKR) - Errani (ITA)

Gorgodze (GEO) - Pigossi (BRE, Q)



Lizarazo (COL, WC) - Bjorklund (SUE)

Maria (ALL, Q) - Peterson (SUE, n°3)

Lamens (PBS, Q) - Bara (ROU)

Rakhimova (RUS) - Haddad Maia (BRE, n°2)



1er tour

Osorio Serrano (COL, n°1) bat In-Albon (SUI) : 7-6 (4), 2-6, 2-2 abandon

Oz (TUR, Q) bat Seguel (CHI, Q) : 6-2, 7-5

Stefanini (ITA) bat Papamichail (GRE) : 6-3, 6-4

Avanesyan (RUS) bat Dart (GBR, n°8) : 6-1, 6-2



Yastremska (UKR) bat Udvardy (HUN, n°4) : 7-5, 6-1

Errani (ITA) bat Voegele (SUI) : 6-0, 6-3

Gorgodze (GEO) bat Monroy (COL, WC) : 6-0, 6-3

Pigossi (BRE, Q) bat Tan (FRA, n°5) : 6-4, 6-3



Lizarazo (COL, WC) bat Schmiedlova (SLQ, n°6) : 4-6, 7-6 (1), 6-2

Bjorklund (SUE) bat Zarazua (MEX) : 6-1, 6-3

Maria (ALL, Q) bat Carle (ARG, Q) : 6-1, 6-2

Peterson (SUE, n°3) bat Herazo Gonzalez (COL, WC) : 6-4, 6-3



Lamens (PBS, Q) bat Sharma (AUS, n°7) : 6-4, 1-6, 6-4

Bara (ROU) bat Ormaechea (ARG) : 6-3, 7-5

Rakhimova (RUS) bat Krunic (SER) : 6-2, 3-6, 7-5

Haddad Maia (BRE, n°2) bat Jani (HUN) : 6-4, 4-6, 7-5